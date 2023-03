V rebalansu prihodke dvignili za tri milijone

Domžalski svetniki so sprejeli rebalans občinskega proračuna za leto 2023, v katerega so bili vključeni projekti oziroma investicije, ki so se ob koncu mandata bivšega župana ustavile. Prihodki v rebalansu se povečujejo z 32 na 35 milijonov evrov, povečujejo pa se tudi odhodki s 37 na 45 milijonov evrov.