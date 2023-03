Kam piha kmečki veter

Kmetovati sem začela pred sedmimi leti in nikoli si nisem predstavljala, da bo to v prvi vrsti komunikacijski podvig. Ker sem v kmetovanje vstopila kot samozaposlena v kulturi, sem bila prepričana, da o težavah v komunikaciji vem vse. Nihče v Sloveniji vendar ni manj razumljen od umetnic. Ha. Po pravljičnih sedmih letih kmetovanja in pisateljevanja brez težav napišem: nihče v Sloveniji ni manj razumljen od kmetic. In umetnic, seveda. Mamaaaa, nihče me ne razume!