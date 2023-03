Nepreslišano: Saša Arsenovič, mariborski župan

Če bi bilo mesto Maribor pravilno financirano, danes ne bi imeli nobenih težav s proračunom, ne bi bili prisiljeni prodajati premoženja, nepremičnin, zemljišč, da s tem posredno zagotavljamo plače v vrtcih. To je nesprejemljivo. Upam, da bomo skupaj z vsemi poslanci tukaj naredili premik, kar še doslej ni uspelo nikomur. Po sedanjih podatkih je sicer samo 40 občin od 212 podfinanciranih kot Maribor. Tukaj je imel Maribor res smolo, ne vem, kako se je to zgodilo. Tudi ko se povprečnina poviša in bi nam to moralo prinesti 6 milijonov evrov, nam samo 4,6 milijona. Ta formula za povprečnino je tako komplicirana, da jo najbrž razume samo tisti, ki jo je sestavil.