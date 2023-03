Ampak udeležencu iz Slovenije, ministru tega ministrstva gospodu Urošu Brežanu pa, tako izgleda, namen konference ni bil čisto jasen. Iz New Yorka je o kanalu C0 sporočil naši in svetovni javnosti, da kanal s fekalijami skozi edini vir pitne vode za Ljubljano, ki spada v kritično infrastrukturo, prinaša več koristi kot tveganj. Človek bi pomislil, da je minister prišel na konferenco o kanalizaciji.

Zadevo je postavila v kontekst svetovnega dneva voda predsednica države gospa Nataša Pirc Musar z izjavo, da je treba ustaviti dela na kanalu C0 in se dogovoriti, kako naprej. Predvsem pa, kot razumemo, da tak nasilen način in odnos investitorja do lastnikov zemljišč in do 300.000 prebivalcev Ljubljane, ob pomoči inšpektorjev, namerno neučinkovitih, nima mesta v demokratični družbi.

Medtem ko so s konferenco poudarili »večjo varnost pri oskrbi z vodo za vse«, gremo s kanalom C0 direktno v nasprotno smer, v ogrožanje čiste pitne vode za prestolnico Slovenije.

Doslej se odgovornost za to ni določila. Vsi se izgovarjajo na papirje, čeprav nezadostne. Odgovoren ni nihče ali pa morda gospod Bržan pa seveda odločilna večina mestnih svetnikov, ki jih pitna voda ne briga? Doslej je svojo odgovornost izpostavila edino predsednica države, ki ima v resorju tudi skrb za nacionalno varnost, kamor pitna voda za glavno mesto Slovenije tudi spada.

Kanal C0 je po vseh razpravah neodvisnih strokovnjakov popolna zabloda, brez koristi, in grozi nam desetletna in več realna nevarnost onesnaženja pitne vode in škodovanje zdravju prebivalcev, zaradi številnih, povsem realnih tveganj, ki so bila doslej naštevana v medijih s strani stroke. Gospod Brežan, ali ni že dovolj negativno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje o kanalu C0? Pa hidrogeologov prav tako?

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana