Zakaj vse to naštevam? Ker vemo, da so cilji in vrednote pomembno »lepilo«, ki skupaj »drži« sedemindvajset različnih držav. Malo starejši državljani Slovenije imamo izkušnje, kako je, če gredo cilji in vrednote posameznih delov skupne države vsaksebi ali se ne spoštujejo. Sledijo razpad, konflikti in vojne. EU se danes vse bolj oddaljuje od svojih temeljnih ciljev in vrednot, mnoge države članice pa sledijo zgolj svojim sebičnim ciljem in vrednotam oziroma bolje rečeno lastnim interesom.

Kaj lahko v zvezi s cilji in vrednotami EU rečemo o skupnem naročanju milijona kosov streliva oziroma izstrelkov za Ukrajino? Nič dobrega. Zaenkrat v projektu sodeluje 17 članic EU (in Norveška), ki bodo sredstva med drugim črpala iz »evropskega mirovnega instrumenta«, in sicer v višini milijarde evrov za dobave topniškega streliva Ukrajini (Dnevnik, 20. 3. 2023: V skupno naročilo streliva za Ukrajino 18 držav, v kratkem se jim bo pridružila tudi Slovenija).

Osnovni namen izvenproračunskega Evropskega mirovnega instrumenta je »povečati sposobnost EU za preprečevanje konfliktov, izgradnjo miru in krepitev mednarodne varnosti«. Torej EU želi preprečevati konflikte, izgraditi mir in okrepiti mednarodno varnost s pomočjo pošiljanja ogromne količine topniških izstrelkov na vojno območje. Zdravi razum pri tem lahko doživi popoln kolaps.

Morda pa bi to milijardo raje namenili za okrepljeno diplomatsko in medijsko ofenzivo (namesto topniške ofenzive) za vzpostavitev ozračja miru, zaupanja in sodelovanja. Evropska celina ima veliko izkušenj z vojnami in konflikti ter mirovnimi pogajanji in sporazumi. Nenazadnje je Evropska unija sama po sebi dokaz, da »večstoletne« smrtne sovražnice lahko mirno sobivajo in sodelujejo na političnem, ekonomskem, izobraževalnem, zdravstvenem in na mnogih drugih področjih. Čas je, da EU (ponovno) upraviči Nobelovo nagrado za mir iz leta 2012 za svoja prizadevanja za mir, spravo, demokracijo in človekove pravice v Evropi. Saj Ukrajina je v Evropi, mar ne? Evropa je »spočela« dve uničujoči svetovni vojni, naj tokrat vpreže vse svoje sile, da prepreči tretjo. To je nenazadnje njen veliki dolg do sveta.

Rok Kralj, Kamnik