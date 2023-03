Od božiča lani do prejšnjega tedna so kar trikrat goreli avtomobili na parkiriščih v Šiški. Prejšnjo nedeljo se je požar z enega razširil še na sedem drugih avtov. Policisti sumijo, da gre za namerne požige, da je torej na delu požigalec.

In ravno, ko so preiskovali primere požigov avtomobilov, je v petek zvečer dvakrat zagorelo na Rožniku. Policisti so tudi ob pomoči helikopterja takoj stopili v akcijo za izsleditev morebitnega požigalca. Imeli so srečo. Zaznali so osumljenca, ki je na dveh lokacijah zanetil požar. Prvi se ni razširil, saj so ga s hitrim posredovanjem pogasili že policisti, drugi je bil nekoliko večjega obsega in so ga ukrotili gasilci. Tridesetletni osumljenec je z Rožnika pobegnil s kolesom, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Posneli so ga tudi s kamero, nameščeno na helikopterju, in ga zato kmalu prijeli. Pri opravljanju ogleda na terenu pa so našli še eno lokacijo, kjer je osumljenec skušal zanetiti požar, a se ta ni razvil. Tridesetletnik je bil v preteklosti že obravnavan za podobna kazniva dejanja.

Pa bi bil lahko povezan tudi s požigi avtomobilov v Šiški? Policisti to možnost dopuščajo. »Dodajamo, da na policijski upravi intenzivno preiskujemo tri primere požigov vozil na parkiriščih na območju Šiške, do katerih je prišlo v zadnjem polletnem obdobju. Intenzivna kriminalistična preiskava in zbiranje obvestil sta usmerjena tako v izsleditev za zdaj še neznanega storilca ali storilcev in morebitno medsebojno povezanost dogodkov kot tudi v povezavo z opisanima požaroma in prijetim osumljencem,« je dejal Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.

Težko delo za kriminaliste

Dejstvo je, da so požari, sploh pa požigi, zelo težki primeri za preiskovalce. Ogenj namreč uniči veliko dokazov, če ne kar vseh. Če imajo kriminalisti srečo, požigalce ujame naključna kamera ali pa nanj naletijo »in flagranti« (na kraju samem), kot se je to zgodilo v tem primeru na Rožniku. Na policiji poudarjajo, da so sila pomembne tudi prve informacije s kraja požiga. Tudi od občanov. Zato pogosto prosijo za njihovo pomoč.

Podtaknjeni požari v Ljubljani žal niso redkost. Poročali smo že o požiganju zabojnikov za odpadke, barakah vrtičkarjev, vozilih. »Ugotavljamo, da se požari pojavljajo v različnih obdobjih vse leto na območju celotne Policijske uprave Ljubljana in tudi na območju Mestne občine Ljubljana. V sušnem obdobju je praviloma več požarov v naravi. Posebej ne izstopa nobeno območje, prav tako so različni vzroki za nastanek požarov. Vse primere obravnavamo celovito in skušamo pojasniti okoliščine in vzroke,« so še pojasnili na policiji. x