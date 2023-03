Poučno o Davidovem lulčku

V ZDA je na zahtevo sveta staršev morala odstopiti ravnateljica neke osnovne šole, ker je dopustila nekaj nezaslišanega. Učenci šestega razreda so se namreč pri umetnostni vzgoji seznanili z znamenitim Michelangelovim kipom Davida. In s tem tudi z njegovim, no, povejmo kar naravnost – lulčkom. Ameriški dušebrižniki (za otroke gre) so kip označili za čisto pornografijo. Seveda so v Firencah skočili na noge in hiteli razlagati, zakaj eno največjih umetniških del v zgodovini pač ni pornografija. Italijanom predlagamo, naj obupajo. Nima smisla.