Na Škotskem izvolili novega premierja in vodjo vladajoče stranke

Humza Yousaf je novi vodja Škotske nacionalne stranke (SNP) in bo na položaju škotskega premierja nasledil Nicole Sturgeon, so danes sporočili iz Edinburgha. Yousaf bo s 37 leti postal najmlajši premier Škotske doslej in prvi predstavnik etnične manjšine na tem položaju. V govoru po zmagi je napovedal, da bo Škotsko popeljal do neodvisnosti.