To bo drugo srečanje predsednikov vlad Goloba in Plenkovića. Prvič sta se sešla avgusta lani ob robu Blejskega strateškega foruma.

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je po navedbah kabineta predsednika vlade odlično. Skupno je blagovna menjava po podatkih portala Izvozno okno lani dosegla 7,39 milijarde evrov, od tega je bilo za 4,45 milijarde evrov izvoza in za 2,94 milijarde evrov uvoza. S tem se je Hrvaška lani uvrstila na peto mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

Na tokratnem srečanju, ki naj bi bilo po neuradnih informacijah priprava na uradni obisk Goloba na Hrvaškem, bo ena od osrednjih tem sodelovanje na področju energetike. Po navedbah virov v kabinetu predsednika vlade, je Slovenija zainteresirana za sodelovanje pri širitvi terminala LNG na Krku in nadgradnjo plinovodne povezave Hrvaške z Avstrijo. Hrvaški je po drugi strani v interesu, da proda plin.

Hrvaška bi tudi rada sodelovala pri gradnji drugega bloka krške nuklearke (JEK2) in ta projekt je po navedbah slovenske strani odprt tudi za hrvaško stran.

Premierja bosta po napovedih Golobovega kabineta govorila tudi o sodelovanju glede migracij. Po neuradnih informacijah se je število nezakonitih migrantov, ki po t.i. zahodnobalkanski poti pridejo v Slovenijo, po vstopu Hrvaške v schengensko območje povečalo od dvakrat do trikrat, skoraj vsi med njimi pa so namenjeni naprej v Italijo.

Ljubljana želi okrepiti sodelovanje z Zagrebom na področju migracij in išče možnosti, kako bi Italija, Slovenija in Hrvaška skupaj zavarovale zunanjo schengensko mejo. O tem naj bi na tristranskem srečanju v Rimu predvidoma junija govorili zunanji ministri vseh treh držav.

Edino večje nerazrešeno vprašanje med državama ostaja uveljavitev arbitražne razsodbe, s katero je bila prvič določena meja med njima na morju. Za Slovenijo je arbitražna razsodba dokončna in jo izvaja, Hrvaška pa je ne priznava.

Uveljavitev arbitražne razsodbe sicer ni predvidena tema pogovorov predsednikov vlad, prav tako naj po neuradnih informacijah ne bi govorila o slovenskih ribičih. Ti so od Hrvaške tudi po arbitražni razsodbi dobivali kazni za ribolov v Piranskem zalivu, potem ko so izčrpali vse pravne možnosti za pritožbo na Hrvaškem, pa so se obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu.

Bosta pa Golob in Plenković po napovedih med drugim govorila o razmerah na Zahodnem Balkanu, s poudarkom na Bosni in Hercegovini ter dialogu med Prištino in Beogradom.

Obisk Plenkovića bo tretji uradni obisk kakega tujega voditelja na povabilo premierja Goloba, potem ko sta Slovenijo februarja obiskala španski premier Pedro Sanchez in luksemburški premier Xavier Bettel.

Plenković je bil v Sloveniji na uradnem obisku nazadnje novembra 2021, ob odkritju spominskega obeležja na čas osamosvajanja držav na Otočcu, zadnji slovenski premier, ki je obiskal Zagreb, pa je bil marca lani Janez Janša.