.Kot so danes sporočili iz EBRD, želijo z neposrednimi investicijami ali prek finančnih posrednikov državam EU pomagati »izkoristiti ves zeleni potencial, izboljšati trajnostni pristop in kar najbolj zmanjšati njihov vpliv na okolje«. »Novo financiranje bo pospešilo zelene in trajnostne naložbe na občinski ravni ter v prometnem in energetskem sektorju, da bodo lahko te panoge naslovile okoljske izzive, s katerimi se soočajo,« so zapisali.

Naložbeni program podpira za 150 milijonov evrov jamstev iz naložbenega programa InvestEU. Ta naslednik Evropskega sklada za strateške naložbe (Efsi) v okviru naložbenega načrta iz časa Evropske komisije pod vodstvom Jeana-Clauda Junckerja je v veljavi v večletnem finančnem obdobju 2021-2027 in naj bi s skupno 26 milijardami evrov jamstev v proračunu EU mobiliziral za 400 milijard evrov javnih in zasebnih naložb po vsej uniji.

Sredstva bodo poleg Slovenije prejele še Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija in Slovaška. Finančne institucije v teh državah bodo na njihovi podlagi zagotovile posojila za investicije v trajnostni promet, izboljšanje energetske učinkovitosti, obnovljive vire energije in stanovanjske zgradbe.

Lažje izkoriščanje potencialov na področju zelenega prehoda

»Tipični projekti, ki bodo financirani, se nanašajo na recikliranje odpadkov, trajnostne zgradbe, trajnostne prehranske izdelke, shranjevanje energije, upravljanje odpadnih voda ter nizkoogljične oblike prometa,« so zapisali.

Kot je ob tem poudarila predsednica EBRD Odile Renaud-Basso, bodo s partnerstvom z Evropsko komisijo lažje izkoristili potenciale na področju zelenega prehoda. »EBRD bo izkoristila svoje strokovno znanje na področju zasebnega sektorja in oblikovanja politik, da bi prispevala k hitremu prehodu v zeleno prihodnost,« je dodala.

Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni pa je izpostavil vlogo, ki jo ima program InvestEU pri spodbujanju trajnostnega in vključujočega gospodarstva. »S tem dogovorom bodo lahko države srednje in vzhodne Evrope ter Grčija odklenile ves svoj potencial za zeleno rast in trajnostni razvoj,« je poudaril.