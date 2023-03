Sankcije so bile v veljavi od 10. marca lani, zaradi teh pa je moral klub nekaj časa delovati ob številnih finančnih omejitvah. Mednje spada tudi otežena prodaja vstopnic, klubskih artiklov in podpisovanje pogodb tako z igralci kot sponzorji, so zapisali v izjavi na spletni strani. Londonski klub predvideva, da bodo imele tedanje omejitve vpliv tudi na finančno poročilo za to sezono. Po spremembi lastništva, klub je 20. junija uradno prevzel ameriški poslovnež Todd Boehly, so britanske oblasti sankcije ukinile.

Chelsea je v sezoni 2021/22 vseeno zabeležil rekordne prihodke v višini 568,3 milijona evrov, v to vsoto spada tudi porast sponzorskih prihodkov v višini 201,5 milijona evrov. Prihodke so izničili višji stroški zaradi ruske vojne v Ukrajini ter dolgoročne posledice pandemije novega koronavirusa, so še zapisali pri klubu. Posledično so odhodki kluba narasli na 706,4 milijona evrov.

Vsaj pri nakupu novih igralcev slabša finančna slika iz prejšnje sezone ni prišla do izraza, saj je Chelsea v tem tekmovalnem obdobju po podatkih Transfermarkta zapravil kar 551,8 milijonov evrov, z odhodi iz kluba pa je ta številka le malo manjša, in sicer 484 milijonov evrov. V sezoni 2021/22 so v kader vložili 134,4 milijona evrov, medtem ko so za odhode igralcev prejeli 140,3 milijona evrov.

V klubu zagotavljajo, da so kljub izgubi poslovali v skladu s pravili Evropske nogometne zveze in finančnim pravilnikom angleške lige.