»Do 13. ure sta v Slovjansku življenje izgubili dve osebi, še 29 pa je ranjenih. Poškodovane so številne upravne in poslovne stavbe, pet stolpnic in sedem zasebnih hiš,« je na Facebooku sporočil guverner regije Doneck Pavlo Kirilenko. Ob tem je pojasnil, da so ruske sile mesto napadle z dvema raketama protiletalskega sistema S-300.

Prav tako naj bi Moskva po njegovih navedbah napadla mesto Družkivka v regiji Doneck. »Dve raketi sistema S-300 sta v mestu zadeli sirotišnico in jo skoraj popolnoma uničili,« je dejal in dodal, da za zdaj o žrtvah ne poročajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V odzivu na napade je Zelenski ruske sile znova obtožil terorizma. »Še en dan, ki se je začel s terorizmom Ruske federacije. Ukrajina ne bo odpustila mučenja naših ljudi. Vsi ruski teroristi bodo za svoje zločine odgovarjali,« je zapisal na družbenih omrežjih.

Mesto Avdijivka jkot iz postapokaliptičnih filmov

Ukrajinske oblasti so medtem v mestu Avdijivka napovedale evakuacijo mestnih delavcev. »Avdijivka je vse bolj podobna prizorom iz postapokaliptičnih filmov. Zato je bila sprejeta težka odločitev za evakuacijo mestnih delavcev, ki so skrbeli za čistočo in vitalnost mesta,« je sporočil Vitalij Barabaš, vodja vojaške uprave mesta.

Ruske sile že več mesecev poskušajo v celoti zavzeti regijo Doneck, v kateri trenutno potekajo intenzivni spopadi tako za nadzor nad Avdijivko kot nad mestom Bahmut. Slednji je sicer ostal praktično brez civilnega prebivalstva, obe strani pa sta v boj za mesto vložili veliko napora, čeprav po mnenju analitikov to nima velike strateške vrednosti.