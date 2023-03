Odgovor je varčevanje pri stroških in njihovo načrtovanje. Najprej morate imeti dober pregled, kam vaš denar sploh gre, nato pa ugotovite, kje lahko privarčujete. Najpomembneje pa je razumeti, da je zmanjševanje stroškov sprememba razmišljanja, kajti vsak evro šteje.

Preverite, za kaj vse trošite

Če ne veste, za kaj trošite, potem najverjetneje zapravljate preveč. Dober pregled nad mesečnimi stroški je najboljši način, da obrzdate ne najbolj nujne nakupe. Narišite tabelo (na spletu najdete tudi programe za beleženje stroškov) in vanjo sproti zapisujte vsak nakup. Ne ustavite se le pri zapisovanju stroškov za položnice, hrano in bencin, ampak vpišite tudi vse manjše nakupe, kot na primer kavico v lokalu, revijo iz kioska … Najbolje je, da stroškovnik razdelite v kategorije: računi, hrana, oblačila, gorivo ter zabava in prosti čas. Konec meseca seštejte stroške v vsaki rubriki in videli boste, koliko denarja ste potrošili.

Najbolje je, da si začrtate okvirno porabo v vsaki kategoriji, se je držite in jo sproti preverjate. Le tako se bo račun konec meseca izšel, ne da bi potrošili preveč. Pri tem nam lahko zelo pomaga poslovanje z gotovino. Danes nas ima večina po več kreditnih kartic, s katerimi plačujemo, a ker denarja dejansko nimamo v rokah, se nam zdi, da ne trošimo preveč. To pa je le varljiv občutek, ki nas strezni, ko smo izčrpali ves kredit. Z denarjem v roki zapravite le toliko, kot ga dejansko imate.

Energenti in ponudniki storitev

Mesečne položnice so strošek, ki se mu ne moremo izogniti: elektrika, voda, plin, ogrevanje, komunalni stroški, televizija, telefon/mobilni telefon, internet … Izberite ponudnika električne energije, ki ponuja najboljše pogoje, poiščite akcijske ponudbe oziroma jamstvo, da se cena v določenem obdobju ne bo spremenila. Varčujte z elektriko in ugašajte luči, uporabljajte varčne LED-sijalke, izključujte aparate iz omrežja, kupujte varčne gospodinjske aparate. Stroške ogrevanja lahko znižate z energijsko učinkovitimi radiatorji, termostatskimi glavami in prilagojeno temperaturo v stanovanju. V blokovsko stanovanje namestite števca tople in hladne vode in ju plačujte po dejanski porabi, ne po številu oseb.

Sodobnega življenja si ne znamo več predstavljati brez interneta, telefona in mobilnega telefona, pa tudi kabelska televizija je skoraj v vseh domovih. Preverite, ali posamezni ponudnik, če se zavežete k naročnini za določeno obdobje, ponuja kakšne ugodnosti. Poleg tega se operaterji povezujejo s trgovci, pri katerih lahko kot naročnik izkoristite posebne ponudbe, ali sami ponujajo akcijske cene izdelkov in aparatov. Preglejte »paketne« ponudbe z ugodno ceno za združitev komunikacijskih storitev in kabelske televizije pri enem samem ponudniku storitev. Ne pozabite prebrati »drobnega tiska« na pogodbi, ker se lahko v njem skrivajo omejitve ali morebitni dodatni stroški.

Pametno nakupovanje

Posebno poglavje je hrana, za katero lahko potrošimo preveč, če se na nakupe ne pripravimo. Najdražje je vsakodnevno tekanje v trgovino po malenkosti. Raje preglejte svoje zaloge in si napišite, kaj vse potrebujete, nato pa se enkrat na teden odpravite v trgovsko središče. Praviloma so tu cene nekoliko nižje kot v majhnih trgovinah in še izbira je večja. Izberite večje (in cenejše) zavitke živil, vendar kupite le toliko zalog, kolikor jih boste porabili. S trgovskimi karticami, ki jih ponujajo trgovske verige, je nakup lahko cenejši, poleg tega naj vam ne bo neprijetno izkoristiti kuponov za popust.

Preglejte svojo omaro in preverite, ali res potrebujete nova oblačila. In če jih, zakaj bi jih kupovali po najvišjih cenah, če se lahko osredotočite na sezonske razprodaje ali jih kupite na spletnih straneh, ki ponujajo ugodnejše cene. Pripravite lahko tudi izmenjavo oblačil s svojimi prijatelji, kar je še posebno primerno za otroška oblačila in obutev, ki jih malčki hitro prerastejo. Kaj pa zabava in prosti čas? Izkoristite akcijske ponudbe izletov, počitnic, koncertov, predstav in si do ugodnejših cen pomagajte s spletnimi kuponi. Ne nazadnje pa si lahko zabavo privoščite tudi doma – predvsem otroci bodo veseli družabnih igric in kakovostnega preživljanja prostega časa s starši.

S kolesom namesto z avtom

Ali res morate vsepovsod z avtom? Starejši se še spomnite omejitev vožnje v času pomanjkanja bencina v nekdanji Jugoslaviji, ko so en dan lahko vozili samo avtomobili s parno številko tablice, naslednji pa le z neparno – »par-nepar«. Treba se je bilo znajti drugače, se peljati s sosedom, sesti na mestni avtobus, vlak, s kolesom, na krajše razdalje pešačiti … Danes, ko gorivo vzame nezanemarljiv del družinskega proračuna, to ni slaba zamisel. Uporabljajte nadomestne in cenejše možnosti prevoza, kjer je le mogoče. V mestu kupite mesečno vozovnico za avtobus in se tako izognite še stroškom parkiranja. Če pa se z avtom vozite v službo, se za skupno vožnjo dogovorite s sodelavci ali prijatelji – privarčevali boste. In ne pozabite: kolesarjenje ni le brezplačno, ampak tudi krepi zdravje. Vsi na kolo za zdravo telo!