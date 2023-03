Vsaka dobra gospodarica pred zimo kosilnico dobro očisti in iztoči preostalo gorivo ali pa to opravilo prepusti gospodarju. Če ste to uredili, bo spomladi pred prvim zagonom potrebne bistveno manj nege. Tudi sicer je priporočljivo, da po vsaki košnji kosilnico temeljito očistite s plastično lopatko in metlico ter z vrtno cevjo operete zbiralnik trave.

Pri bencinskih kosilnicah je pomembno redno vzdrževanje motorja, s čimer poskrbimo tudi za zmanjšanje emisij in manjšo porabo bencina. Za nego bencinske kosilnice boste naredili največ, če redno preverjate raven olja v motorju, enkrat na leto pa ga tudi zamenjate. Seveda z ustreznim tipom. Lahko ga izsesate s črpalko, še bolje pa bo, če spodaj preprosto odvijete odtočni vijak ter olje zberete v posodo in ga na ekološki način odstranite oddate v zbirnem centru. Ne pretiravajte s količino olja, raje se držite navodil.

Odvisno od pogostosti uporabe je treba svečke zamenjati na vsaki dve do tri leta. Vžigalna svečka mora biti popolnoma suha in rjavkasta ali sive barve. Če je ožgana, je premastna mešanica goriva. Zato je zelo pomembno, da občasno preverite in očistite ali zamenjate tudi zračni filter. S tem boste poskrbeli za polno moč delovanja in normalno porabo goriva, ki se lahko z zamašenim filtrom precej poveča. Spomladi, pred prvim zagonom, v bencinsko kosilnico vedno nalijte sveže gorivo. Kolesne ležaje in zglobe, tudi plastične, redno namažite z ustreznim mazivom. Električne, akumulatorske in robotske kosilnice so v primerjavi z bencinskimi razmeroma nezahtevne za vzdrževanje. Glavno pri njih je vzdrževanje čistoče.

Pozor! Kadar koli vzdržujete svojo bencinsko kosilnico, najprej odvijte vžigalno svečko, pri električnih pa iztaknite priključni kabel ali odstranite baterijo. Le tako ste lahko prepričani, da se motor med vašim opravilom ne bo zagnal.

Nabrusite nože – da režejo in ne trgajo

Posebna pozornost naj bo namenjena ostrini nožev. Majhni kamenčki ali koščki lesa na trati povzročijo, da noži postanejo topi in dobijo majhne vdolbine. Topi noži pa trave ne režejo več dobro, ampak jo razcefrajo. Takšna trava rada porjavi in se izsuši. Rezila kosilnic vam bodo nabrusili različni specializirani prodajalci in serviserji, seveda pa jih lahko nabrusite tudi sami, če ste tega dela vešči. Preden se lotite dela, morate izključiti vse možnosti zagona motorja. Odvisno od modela odstranite vžigalno svečko ali akumulator oziroma izklopite kosilnico iz električnega omrežja. Z rokavicami primite rezilo in popustite centrirni vijak, ki ga pritrjuje. Če je možno, rezilo previsno vpnite v primež. Za ostrenje uporabite pilo, brusni kamen ali brusilni stroj. Poskrbite, da boste material enakomerno obrusili. Če je rezilo neuravnoteženo, bo neenakomerno vibriralo in poškodovalo ležaj motorja, pa še delo bo bistveno manj udobno. Nabrušeno rezilo ponovno dobro privijte. Redno vzdrževanje vaše kosilnice ni velik zalogaj in ne vzame veliko časa. Življenjsko dobo vaše kosilnice pa vseeno bistveno podaljša, košnja z brezhibno vzdrževano kosilnico poteka hitreje in vaša trata bo videti bolje.