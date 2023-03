V večstanovanjski stavbi ob vznožju ljubljanskega Golovca je idea:list studio, v katerem delujejo Tina Begović, Urša Kres in Urban Pahor, ustvaril interjer za naročnika, ki jim je svoje želje opisal z besedami: čarobno, barvito, kreativno. Arhitektom je torej pustil odprte roke pri oblikovanju zgodbe in zasnovali so jo drzno, domišljiji so na široko odprli pot. Edino, kar je bilo treba upoštevati, je bil delovni kotiček in dovolj, pravzaprav veliko knjižnih polic. »Naša naloga je bila precej posebna, svobodna pri snovanju interjerja, obenem pa izredno odgovorna, da za naročnika ustvarimo prostor, ki ga bomo ukrojili po njegovi meri, po meri nekoga, ki svoj mir najde v prebiranju knjig in prepozna lepoto tako v s svetlobo obdanem ambientu kot tudi v njenem nasprotju – globini sence,« pravijo ustvarjalci. In oblikovali so Vrata v raj, kot so jih poimenovali.

Stanovanje se na eni strani dviga nad prometno razmeroma obremenjeno cesto in se odpira proti središču mesta, na drugi strani pa se stika z gozdom. Prav ta stik z naravo so prelili v notranjost, ga obogatili in mu dodali dih skrivnostnosti, presenečenja. Interjer je večplasten, spreminja se z razpoloženji, omogoča različne scenarije za raznolike trenutke bivanja.

Zidovi so obarvani temno, zelena ustvarja globino, ki jo še poudarijo tapete z domišljijsko pokrajino z bogatimi rastlinskimi in živalskimi motivi. Skoraj rajska podoba, resnično; vrata v neki drugi prostor in čas. Pomembno vlogo igra svetloba, njeno spreminjanje še poudarja te skoraj gledališke prizore, odstrte ali zastrte z mehkimi temnimi zavesami, ki zatemnijo prostor, ko je to potrebno, nekoliko pa zadušijo tudi hrup z bližnje prometne ceste. Če so stene mehke in polne podob, pa je pohištvo njihov kontrast iz preprostih geometrijskih volumnov in oblik.

Pomemben element interjerja so tudi ogledala, ki na nepričakovanih mestih v stanovanju zrcalijo posamezne izseke in ustvarjajo nove, podvojene, a ne povsem enake stenske slike.

Dolga zavesa, ki se vije skozi dnevni prostor, poleg zatemnitve omogoča vizualni odmik dnevne sobe od delovnega prostora. Kompozicija mize v delovnem kotičku omogoča stoječe ali sedeče delo. Koncept nalaganja volumnov se ponovi še v spalnem delu stanovanja. Tako kot v dnevnem prostoru tudi v spalnici ambient soustvarjajo knjige, ogromno knjig. Televizor pa boste v tem domovanju iskali zaman.