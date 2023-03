Stavkajoči so se ob 10. uri zbrali na dvorišču podjetja v Mariboru, ponovno pa naj bi poprijeli za delo ob 12. uri. Pred novinarske kamere nista želela niti svet delavcev niti stavkovni odbor, saj se po besedah Aleksandre Horvat ne želijo medijsko izpostavljati.

Predstavnica KSS je pojasnila, da stavkovni odbor zahteva, da se nadaljuje proizvodnja A&E Europe s povrnitvijo ključnih naročnikov in vračilom »neracionalno porabljenega denarja«. »Če ne pride do izpolnitve, bodo zahtevali izplačilo odpravnine vsakemu presežnemu delavcu v višini 100.000 evrov,« je povedala.

Omenjeno vsoto so izračunali na podlagi višine posojila sestrskemu podjetju A&E Gütermann iz Nemčije, ki naj bi ga A&E Europe izdal v letu 2021. Posojilo v višini 2,1 milijona evrov je brez zavarovanja in z rokom vračila v letu 2031. »V zadnjih dveh letih je sestrsko podjetje A&E Gütermann, ki ima istega direktorja kot A&E Europe, odpeljalo A&E Europe ključne kupce. Odpovedali so se skladišču v Mariboru, zato se zdaj kupce, tudi slovenske, oskrbuje iz skladišča v Nemčiji,« je pojasnila Aleksandra Horvat.

Prepričani, da gre za načrtno izčrpavanje podjetja

Zaposleni v A&E Europe menijo, da gre za načrtno izčrpavanje podjetja. Doslej so sicer dobili redno izplačane plače, zdaj pa zaradi napovedanega odpuščanja v podjetju, v katerem so nekateri delali tudi več kot 30 let, vlada med njimi negotovost. Drugih informacij kot sporočila vodstva 28. februarja nimajo. »Odpuščanje naj bi potekalo v dveh fazah. Ne vedo, kdo je v prvi in kdo v drugi fazi. Ene informacije so, da bi se podjetje zaprlo do 30. septembra,« je povedala predstavnica KSS.

V zvezi z današnjo stavko so se oglasili tudi iz vodstva podjetja, kjer so povedali, da nadaljujejo socialni dialog s predstavniki delavcev glede strateških, strukturnih in reorganizacijskih ukrepov, ki bi vodili v postopno zaprtje obrata v Mariboru. Kot so pojasnili, bodo z delavskimi predstavniki glede njihovih zahtev za pogajalsko mizo znova sedli v torek.

»Postopek bomo pred sprejetjem odločitve o zmanjšanju gospodarske aktivnosti še naprej peljali skladno z zakonodajo. Predlagali smo postopno, dvofazno zapiranje obrata, pri tem pa želimo najti socialno sprejemljive rešitve skozi pogajanja s socialnimi partnerji,« so še pojasnili in dodali, da bodo podrobnejše informacije o načinu in dinamiki postopkov sporočili po zaključku pogajanj.

A&E Europe je del ameriške skupine Elevate Textiles in se ukvarja z izdelavo sukancev za konfekcijsko in avtomobilsko industrijo. Vodstvo podjetja A&E Europe je zadnji dan februarja svet delavcev in sindikat seznanilo z namero za postopno zapiranje obrata v Mariboru, saj nadaljevanje proizvodnje v Sloveniji zaradi težkih razmer na trgu in ostalih dejavnikov naj ne bi bilo več smiselno. Leta 2021 so beležili skoraj milijon evrov čiste izgube, podoben pa naj bi bil tudi lanski rezultat.

Prva faza odpuščanj naj bi se začela 1. maja, druga 1. julija.