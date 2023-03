»Naš skupen temeljni cilj vseh slovenskih managerjev in voditeljev je občuten dvig življenjskega standarda v Sloveniji na primerljivo raven z najbolj razvitimi državami,« so Iztoka Seljaka v današnjem sporočilu povzeli v Združenju Manager. To je po njegovem mnenju mogoče doseči samo z rastjo celovite konkurenčnosti in ustvarjene dodane vrednosti ter z odgovornim vzpostavljanjem vseh za to potrebnih pogojev. »V to moramo zato tudi produktivno in odgovorno vpeti vse razpoložljive sile v družbi,« je prepričan.

Slovenski menedžerji se bodo poglobili v ključne izzive prihodnosti s ciljem, da najdejo najbolj kreativne in inovativne odgovore. K njihovi skupni realizaciji bodo povabili vse deležnike v družbi, ki k temu lahko in morajo odgovorno doprinesti, vključno z in nikakor ne samo z vsakokratno vladajočo politiko, je poudaril.

Božič vodenje združenja »zapušča v dobri formi«

Seljak bo mandat prevzel od Andreja Božiča, ki je ob tem med drugim dejal: »Prepričan sem, da vodenje združenja zapuščam v dobri formi, kot platformo, polno znanja in izkušenj za nadaljnji razvoj managerskega poklica, in kot zastopnico interesov slovenskega managementa«

Seljak, doktor ekonomskih znanosti na področju brezogljične mobilnosti prihodnosti in inovacij poslovnih modelov, je rotarijec, bil je guverner Rotary distrikta Slovenija in Severna Makedonija za 2020/21, je častni konzul Madžarske v Sloveniji. V preteklosti je med drugim prejel naziv naj manager jugovzhodne Evrope 2012, pri European Business Awards je s Hidrio prejel naziv najbolj inovativnega podjetja v Evropi 2012/2013 ter nagrado evropskega združenja avtomobilskih dobaviteljev za najboljšo eko inovacijo v evropski avtomobilski dobaviteljski industriji 2016 clepa. Kot koordinator vodi Misijo Gremo slovenske dobaviteljske avtomobilske industrije za njen zeleni preboj.