Hrvaška agencija za varstvo osebnih podatkov (AZOP) je danes pojasnila, da je prejela anonimno prijavo o sumu, da si večje število podjetij za izterjavo dolgov, ki delujejo na Hrvaškem, izmenjuje svoje baze podatkov. Tega sicer ne bi smele početi, navaja agencija in dodaja, da je že sprožila preiskavo podjetja EOS Matrix.

Iz omenjenega podjetja so po poročanju indexa ušli osebni podatki 181.641 ljudi, vključno z njihovimi imeni in priimki, osebnimi identifikacijskimi številkami (OIB), datumi rojstva, poleg dolžnikov pa so ušli tudi podatki sodolžnikov in porokov.

Sporno je tudi, da so v bazi podjetja tudi osebni podatki 294 mladoletnikov, pri čemer za zdaj ni jasno, kako je podjetje zbiralo njihove podatke. V EOS Matrixu so že priznali, da njihova baza vsebuje podatke mladoletnih oseb, vendar navajajo, da je to storjeno na podlagi sodnih sklepov o dedovanju. Torej zbrani naj bi bili izključno podatki oseb, ki so bile določene kot dediči dolžnikov.

Index sicer razkriva, da so v bazi podjetja tudi podatki otrok, ki jih sodišča niso določila kot dediče. Podjetje naj bi s tem zbiralo podatke o bodočih potencialnih dedičih. AZOP glede tovrstne obdelave osebnih podatkov otrok opozarja, da z vidika varstva podatkov ni jasno, na kakšni pravni podlagi bi podjetje lahko zbiralo osebne podatke otrok, če ti niso pravno povezani z dolgom.

To sicer ni prvo večje uhajanje osebnih podatkov na Hrvaškem. Do tega je namreč prišlo tudi decembra lani, ko je ravno tako iz podjetja za izterjavo dolgov B2 Kapital ušlo 77.000 osebnih podatkov.