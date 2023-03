Novico o Moorovi smrti so objavili v njegovi družinski fundaciji in Intelu. Kot so zapisali, je umrl v petek, obkrožen z družino v svojem domu na Havajih.

Moore in Noyce sta Intel ustanovila leta 1968, Moore pa je do leta 1975 prevzel vlogo izvršnega podpredsednika, nato je postal predsednik. Leta 1979 je postal predsednik Intelove uprave in izvršni direktor podjetja. Leta 1975 se je odpovedal vlogi slednjega, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Leta 1997 je postal zaslužni predsednik podjetja, položaj pa je zapustil leta 2006.

V članku, ki ga je napisal leta 1965, je Moore opozoril, da se je zaradi izboljšav v tehnologiji število tranzistorjev na mikročipih vsako leto od odkritja približno podvojilo. Njegova napoved, da se bo trend nadaljeval, je postala znana kot »Moorov zakon«. Pozneje so ga popravili na način, da so podvojitev števila tranzistorjev napovedali na vsaki dve leti, in ne več letno.

Moorov zakon je tako Intel kot konkurenčne izdelovalce čipov potisnil v to, da so svoje vire agresivno usmerili v razvoj, s katerim so uresničili inženirjeve napovedi.

Čipi postali učinkovitejši in cenejši

»Integrirana vezja bodo vodila do čudes, kot so domači računalniki ali vsaj do terminalov, ki bodo povezani z osrednjim računalnikom. Prav tako bodo vodili do avtomatskih kontrol v vozilih in prenosnih komunikacijskih sredstev,« je Moore zapisal dve desetletji pred revolucijo na področju osebnih računalnikov in več kot 40 let prede je Apple na trgu predstavil prvi model pametnega telefona iphone.

Po objavi Moorovega članka so čipi postali učinkovitejši in cenejši, kar je pol stoletja pomagalo pri tehnološkem napredku in omogočilo ne le dostopnost osebnih računalnikov, temveč tudi pojav internetnih velikanov, kot so Apple, Facebook in Google, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zagotovo je bilo lepo biti ob pravem času na pravem mestu,« je v intervjuju leta 2005 dejal Moore. »Imel sem veliko srečo, da sem vstopil v industrijo čipov, ko je bila ta še v povojih. Bila je fenomenalna vožnja,« so Moorove besede povzele tuje tiskovne agencije.

Skupaj z ženo Betty Moore, s katero sta bila poročena več kot 72 let, je ustanovil fundacijo, prek katere sta od leta 2000 v humanitarne namene namenila več kot 5,1 milijarde dolarjev.

Gordon Earle Moore je bil rojen v San Francisco 3. januarja 1929. Izobraževal se je na državni univerzi San Jose, na kalifornijski univerzi Berkeley in na Kalifornijskem tehnološkem inštitutu, kjer je leta 1954 pridobil doktorat iz kemije.