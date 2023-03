Za Dallas je bil to 39. poraz v sezoni ob 36 zmagah, ki ga uvršča na 11. mesto na zahodu. Za desetouvrščeno Oklahomo, ki drži zadnje mesto za tako imenovani turnir play-in, zaostaja za eno zmago.

To je bil hkrati četrti zaporedni poraz Mavericks - v petek je Charlotte zmagal v Dallasu - in sedmi na zadnjih devetih tekmah.

Luka Dončić je dosegel 40 točk in zbral 12 skokov ter 8 podaj (trojke 7:16, met iz igre 12:29). Kyrie Irving je dodal 18 točk.

Že v ponedeljek bo Dallas gostoval pri Indiani Pacers, do 2. aprila pa še pri Philadelphii, Miamiju in Atlanti. Redni del bodo Mavs sklenili doma proti Sacramentu, Chicagu in San Antoniu.