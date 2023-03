Urška Kalčič je arhitektka, ki od nekdaj obožuje nakit. Že kot deklica ga je izdelovala, seveda na veliko bolj enostaven način, kot se ga zdaj loteva skupaj s partnerjem Janezom Petrom Gromom. Oba po poklicu arhitekta sta za potrebe službenega dela kupila sodoben 3D-tiskalnik. Ko sta spoznala vse njegove kvalitete, je Kalčičeva prišla na idejo, da bi se lotila tudi izdelovanja nakita. »Jani je domov prinesel 3D-tiskalnik za tiskanje v smolo s ciljem tiskanja arhitekturnih maket. Ko sem videla njegove zmogljivosti pri tiskanju majhnih oken, vrat in strešnikov ter vseh detajlov, ki jih uporabljava pri maketah, sem dobila idejo o 3D-nakitu,« pove Urška Kalčič, ki tudi sama rada nosi nakit. Partnerja, očeta še ne leto dni stare hčerke Sofije, je začela spodbujati, da je za njo izdelal lep kos nakita. »Za božično darilo leta 2021 so me pričakali uhani, ki jih je oblikoval sam in natisnil v smolo. Navdušena nad nakitom sem vedela, da morava iz te ideje narediti zgodbo.«

Tiskanje v žlahtni kovini

Kar nekaj časa sta se poigravala z idejo, da bi nakit izdelala iz smole, galvaniziran z zlatom in srebrom. »Danes, ko gledam najine izdelke, sem vesela, da te ideje nisva izpeljala. Končno rešitev sva našla v laserskem sintranju, 3D-tiskanju v žlahtnih kovinah,« je povedala Kalčiča in pripomnila, da je v njunem primeru to tiskanje s srebrnim prahom. S prvim nakitom okoli vratu, ki si je tudi zaslužil predstavitev na trgu, sta arhitekta začela razmišljati o imenu zanj. »Priznam, da nama noben predlog, ki sva si ga zamislila, ni ustrezal. Le ob imenu najine hčerke Sofije sva začutila pozitivne vibracije,« je izpostavila Urša Kalčič in povedala, da je znamka Sophy tako postala njun drugi otrok. »Nakit je izdelan iz enega kosa, inovativna tehnologija 3D-tiskanja v plemenitih kovinah in naknadna obdelava nakita pa omogočata doseganje kompleksnih prostorskih oblik, ki jih klasične zlatarske tehnologije in postopki ne omogočajo,« je dodala.

Prva linija inovativnega nakita znamke Sophy je konceptualna materializacija vibracij vesolja, oblikovalca sta jo poimenovala AbAstris. »Oblikovnost nakita znamke Sophy sledi umetniški interpretaciji fizikalnih pojavov in vibracij vesolja,« razloži sogovornica, ki namigne, da boste med nošenjem njenega nakita začutili energijo in čisto moč, na katerih temelji oblikovanje nakita. »Energija, s katero so v obliko stopljeni delci plemenitih kovin, vas bo navdihnila z močjo. Prav tako, kot daje zlitje primarnih elementov moč zvezdam.« Tudi zato je nakit po mnenju oblikovalke namenjen ženskam, ki so v iskanju nečesa novega, inovativnega, posebnega in drugačnega. Ali, kot se izrazi Kalčičeva: »Poda se ženskam, ki so po osebnosti močne, elegantne in drzne.«

Pomembno je, kako podariti nakit

Čeprav je izdelovanje nakita predvsem delo Janeza Petra Groma, je Urška Kalčič tista, ki stoji za vsemi še kako pomembnimi detajli. Eden od teh je zagotovo tudi elegantna škatla iz brušenega žameta v bež barvi z zlatim logotipom Sophy. »Notranja škatla za nakit je shranjena v zunanji škatli iz kaširane lepenke, v isti bež barvi, kot je notranja škatla, ob nakupu stranka prejme tudi certifikat o nakitu znamke Sophy in navodila za uporabo in vzdrževanje,« pove Kalčičeva, ki meni, da je dekorativna škatla ravno toliko pomembna kot vsebina v njej. »Gre za detajl, na katerega smo ženske pozorne.« Poleg nakita prejmete posebno krpico za čiščenje nakita, s katero je čiščenje zelo enostavno. »Pravilno čiščenje in ravnanje z nakitom je nujno, da bo vaš srebrni in zlati nakit dolgo časa ohranil svojo lepoto in sijaj.«

Oblikovalca nakit, vsaj za zdaj, prodajata prek svoje spletne strani. Do začetka maja pa ju gosti tudi trgovina Zoofa na Miklošičevi cesti v Ljubljani.