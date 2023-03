Dišalo je po senzaciji. Cedevita Olimpija se je z izjemnim načrtom v 23. krogu lige ABA odlično upirala Partizanu v Beogradu in bila do konca v igri za zmago, vendar ji je to preprečila napadalno slaba zadnja četrtina, v kateri so dosegli vsega sedem točk.

Če je bilo že nekaj dni pred tekmo jasno, da trener Olimpije Miro Alilović ne bo mogel računati na Amarja Alibegovića, sta v zadnjem trenutku zaradi zdravstvenih težav odpadla še Alen Omić in Mirko Mulalić. Kljub temu, da je pri gostiteljih zaradi kazni manjkal Mathias Lessort, je bilo jasno, da so zmaji pod obročema v izrednem deficitu, čeprav se je vrnil kapetan Edo Murić. Toda to se skozi vseh štirideset minut ni poznalo. Gostje so hrabro vstopili v obračun, kljub temu, da je imel Partizan podporo polne Štark Arene, saj je bil vstop prost.

Sočasno so izkoristili utrujenost in čustveno izpraznjenost nasprotnika, ki je v petek dobil pomemben obračun v evroligi proti Olympiakosu. Olimpija si je z agresivno obrambo in premetenim napadom, ki je vse bolj tekoč, v prvi četrtini priigrala kar 12 točk prednosti in s tem utišala domače navijače. Jasno je bilo, da Partizan celotno tekmo ne bo igral tako slabo v napadu. Z boljšimi minutami je sredi druge četrtine prvič povedel, vendar se gostje niso ustrašili. Pogumno so se borili naprej in na krilih razpoloženega Yogija Ferrella na glavni odmor odšli s prednostjo dveh točk.

Tudi v nadaljevanju je Olimpija igrala premeteno in v zadnji četrtini Partizanu skoraj pet minut ni dovolila točke. A so Ljubljančani na drugi strani zgrešili precej odprtih metov in ostali »le« na plus pet. Napadalni mrk gostov je bil na koncu še daljši, kar so Beograjčani znali kaznovati in v napeti končnici prišli do uspeha. »Igralcem zares nimam česa zameriti. Pokazali so, da so moštvo. Dobro smo igrali na obeh straneh igrišča. Šest minut pred koncem smo imeli tri odprte mete za tri točke, s katerimi bi lahko prelomili tekmo, vendar smo jih zgrešili. V končnici pa je odločil en skok, mi pa bi morali odigrati pametnejši zadnji napad,« je povedal trener ljubljanskega kluba Miro Alilović, ki je od odhoda Jurice Golemca močno dvignil raven igre Olimpije.

Liga ABA, 23. krog: Zadar – Igokea 67:68 (Božić 18; Tanasković 23), Borac – MZT Skopje 105:84 (Hale 22; Cook 20), Studentski centar – Budućnost 69:86 (Tasić in T. Ivišić 14; Bell-Haynes 17), Mega – Split 90:85 (Rudan 19; Nelson 19), danes ob 18. uri: Cibona – FMP, Mornar – Crvena zvezda prestavljeno na 20. april, vrstni red: Partizan 20-2, Crvena zvezda 18-3, Budućnost 16-6, Olimpija 15-7, FMP 13-9, Mega 12-11, Zadar in Studentski centar 10-13, Split 9-14, Igokea in Cibona po 8-14, Borac 6-17, Mornar 7-14, MZT 4-19.