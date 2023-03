Pred tekmo v razprodani večnamenski dvorani v Bukarešti (5000 gledalcev) so v Krimovem taboru doživeli velik šok. Zaradi poškodbe se je morala med gledalce preseliti 36-letna brazilska vratarka Barbara Arenhart, z 18 obrambami in s kar 47-odstotno ustavitvijo strelov junakinja zmage na prvi tekmi v Stožicah (29:24). Družbo na tribunah ji je delala klubska soigralka, Francozinja Allison Pineau, ki je bila zaradi poškodbe nedavno operirana v Parizu in je na rehabilitaciji, namesto Arenhartove pa je bila včeraj Krimova druga vratarka skoraj polovico mlajša, komaj 20-letna Zala Miklič. V primerjavi s tekmo v Ljubljani je pri Rapidu prišlo le do ene kadrovske rošade: med šestnajsterico ni bilo vratarke Diane Ciuce, v ekipo pa se je vrnila – v Stožicah ni igrala – 26-letna robustna krožna napadalka, kar 194 centimetrov visoka in neverjetnih 105 kilogramov težka Albertina da Cruz Kassoma iz Angole, ki se je pridružila šest let starejši rojakinji Danili Jose Carlos Azenaidi.

Ekipa novega trenerja, Danca Kima Rasmussena, ki je Rapid prevzel pred manj kot tremi tedni na praznični osmi marec in ki je mestnega tekmeca CSM Bukarešto – zanj zdaj igra tudi naturalizirana slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie – leta 2016 pripeljal do naslova prvaka Evrope, je po začetnih minimalnih vodstvih počasi, a zanesljivo prevzemala pobudo na igrišču. In krimovke, ki v prvem polčasu niso niti enkrat vodile (le eno izenačenje na 2:2), so v predzadnji minuti pred odhodom na odmor zapravile prednost petih golov iz Ljubljane (zaostajale so s 7:12). Za to je poskrbela 30-letna Nizozemka Estavana Polman, s petimi goli najučinkovitejša igralka tekme v prvih 30 minutah.

Izgubljen zadnji napad

Šestkratne prvakinje Romunije (prvič leta 1961, zadnjič lani), ki premierno igrajo med evropsko elito, so takoj na začetku drugega polčasa trikrat povedle s plus šest, a sredi tega dela igre so gostje zaostanek prepolovile. Med 53. in 57. minuto si je Rapid v peklenskem vzdušju v dvorani kar petkrat zapored priigral rekordnih sedem golov naskoka (zadnjič pri 29:22) in vse je kazalo, da za Krim ni več nobenega upanja. A četa trenerja Dragana Adžića, v kateri je blestela Poljakinja Aleksandra Rosiak (prva strelka Krima s sedmimi goli, vse pa je dosegla v drugem polčasu), je z dvema zaporednima goloma ob koncu predzadnje minute izenačila izid iz Stožic (24:29) in sledila je dramatična končnica.

Le 25 sekund pred koncem je zaradi tretje zaporedne izključitve in rdečega kartona Krim ostal brez krožne napadalke Nataše Ljepoje, sedemmetrovko pa je uspešno izkoristila Sorina Maria Grozav za vodstvo s 30:24. Po Adžićevi minuti odmora so njegova dekleta 14 sekund pred zadnjim znakom sirene krenila v zadnji napad, zadeva pa je bila jasna. Če bi krimovke dosegle gol, bi napredovale v četrtfinale ob izenačenem skupnem izidu 54:54 zaradi večjega števila doseženih golov v gosteh. Toda Rusinja Darja Dmitrijeva je nespretno podala žogo na desno krilo Črnogorki Jovanki Radičević, ki je ni mogla ujeti, in med najboljšo osmerico se je – po mestnem tekmecu CSM Bukarešti – uvrstil še drugi klub iz glavnega mesta Romunije.

Osmina finala, povratne tekme: Rapid – Krim Mercator 30:24 (12:8; prva tekma 24:29), v četrtfinale Rapid s skupnim izidom 54:53, Ferencvaroš – Budućnost 27:22 (14:13; prva tekma 28:24), v četrtfinale Ferencvaroš s 55:46, Odense – Storhamar 30:30 (13:16; prva tekma 30:22), v četrtfinale Odense s 60:52, Esbjerg – Brest 27:24 (14:12; prva tekma 28:25), v četrtfinale Esbjerg s 55:49, pari četrtfinala: Odense – Györ, Esbjerg – CSM Bukarešta, Ferencvaroš – Metz, Rapid – Kristiansand.

*** Ves čas smo poudarjali, da nobena prednost ni dovolj velika, in na žalost se je to pokazalo tudi v Romuniji. Zato ne moremo skriti razočaranja, morebiti tudi jeze zaradi zapravljene priložnosti. Tjaša Stanko, igralka Krima

Rapid Bukarešta – Krim Mercator 30:24 (12:8) Dvorana Sala Polivalenta, gledalcev: 5000, sodnici: M. in V. Sa (obe Por). Rapid: Kapitanović (3 obrambe), Sandru (5), Buceschi, Da Cruz Kassoma 2, Perianu, Lopez Herrero 1, Gutierrez Bermejo 4, Korsos, Kanor 5, Ostase 1, Fernandez Fraga 1, Azenaide 2, Hernander Serrador, Badea, Polman 8, Grozav 6 (3). Krim: Risović (11 obramb), Miklič (0), Radosavljević 3, Radičević 5 (2), Stanko 2, Abina, Žabjek, Dmitrijeva 5, Klemenčič, Ljepoja 1, Varagić 1, Ngombele, Lazović, Kovarova, Rosiak 7, Svetik 0. Sedemmetrovke: Rapid 4 (3), Krim 4 (2). Izključitve: Rapid 4 minute, Krim 12. Rdeči karton: Ljepoja (60.). Igralka tekme: Estevana Polman (Rapid).