Rusija se je s sosednjo Belorusijo dogovorila, da bo na njenem ozemlju namestila taktično jedrsko orožje, potrebno infrastrukturo za to pa bo postavila do začetka julija, je v soboto sporočil predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah to ni v nasprotju z obstoječimi sporazumi, rekoč da imajo takšno orožje v Evropi nameščene Združene države. Se bi pa zgodilo prvič, da bi imela Rusija jedrsko orožje nameščeno zunaj svojih meja, z izjemo okoliščin ob razpadu Sovjetske zveze, ko pa je to orožje potovalo v nasprotni smeri. O dogovoru Rusije in Belorusije se je govorilo že nekaj časa. Moskva, od koder v povezavi z vojno v Ukrajini večkrat pridejo namigi na uporabo jedrskega orožja, naj bi tako poslala sporočilo Evropski uniji in zvezi Nato ter krepila svoje vojaške kapacitete na meji z njima, saj Belorusija meji na tri njune članice – Poljsko, Litvo in Latvijo. Nekaj pojasnil o tem orožju sledi spodaj.

1. Kaj je taktično jedrsko orožje?

Gre za jedrsko orožje manjše moči, namenjeno uporabi na bojišču in lokalno omejenemu uničenju, pri čemer pa enotne definicije ni, navaja nevladni Center za neširjenje in nadzor orožja. Ena od razlag pravi, da je taktično jedrsko orožje namenjeno zmagi v bitki, močnejše strateško jedrsko orožje, kjer lahko ena bomba uniči veliko mesto, pa zmagi v vojni (oziroma vzdrževanju strahu pred medsebojnim uničenjem). Razvile so ga ZDA z namenom udarca proti sovjetskim tankovskim enotam, vojskujoča stran pa ga lahko uporabi, tudi če so njene enote relativno blizu tarče. Taktično jedrsko orožje je praviloma nameščeno na raketah krajšega dosega, v vojni pa ga niso uporabili še nikoli. So pa o tem razmišljali, ZDA denimo med korejsko in vietnamsko vojno, v članku na portalu Vox navaja Jonathan Guyer.

2. Kako močno je to orožje?

Od približno 0,3 kilotone (300 ton eksploziva TNT) do 50 kiloton. To je dobrih trikrat več od bombe, ki so jo ZDA vrgle na Hirošimo (15 kiloton) in je v hipu ubila več kot 70.000 ljudi. Tudi glede moči taktičnega orožja ni enotne definicije. Nekateri zgornjo mejo postavljajo pri 100 kilotonah. Obstoječe strateško jedrsko orožje pa ima moč do ene megatone (milijon ton) TNT. Najmočnejšo takšno bombo z imenom car je leta 1961 preizkusila Sovjetska zveza. Ob eksploziji je imela po ocenah moč od 50 do 58 megaton.

3. Kakšne bi bile posledice uporabe taktične jedrske bombe?

Eksplozija »povprečne« 25-kilotonske bombe v središču Ljubljane bi pustila posledice na večini območja znotraj avtocestnega obroča, kaže simulacija na spletni strani NUKEMAP. Ognjena krogla bi imela polmer 290 metrov, kjer bi vse izpuhtelo. V krogu s polmerom 640 metrov bi bile uničene ali zelo poškodovane vse stavbe, smrtnost bi bila blizu 100-odstotna. V polmeru 1,46 kilometra (približno do Vodnikove, Dimičeve, Štepanjskega naselja, Galjevice oziroma Murgel) bi bili prebivalci izpostavljeni sevanju, ki bi bilo verjetno smrtonosno v roku meseca dni. V krogu 2,11 kilometra od središča bi eksplozija povzročila opekline tretje stopnje. Od tu do razdalje 3,44 kilometra pa bi verjetno popokala okna in povzročila poškodbe ljudi, ki bi šli pogledat, kaj se dogaja. Uporaba takšnega orožja povzroči tudi dolgotrajnejše radioaktivno sevanje ter kontaminacijo tal in vode verjetno na mnogo širšem območju od same tarče napada, navaja spletna stran Defenseone.

Posledice bi bile tudi politične in varnostne – številni strokovnjaki opozarjajo, da bi uporaba taktičnega jedrskega orožja lahko vodila v spiralo zaostrovanja in zelo povečala možnost uporabe strateškega jedrskega orožja.

4. Katere države imajo taktično jedrsko orožje?

Glede na njegovo ohlapno definicijo ga ima sedem jedrskih sil (ZDA, Rusija, Kitajska, Indija, Pakistan, Izrael in Severna Koreja), Velika Britanija in Francija pa ne, četudi bi nekatere francoske bombe lahko sodile v to kategorijo, navajata Hans M. Kristensen in Matt Korda v Biltenu jedrskih znanstvenikov. Največ, približno 2000 kosov, ga ima Rusija, ki je to orožje po koncu hladne vojne vzdrževala in razvijala kot sredstvo odvračanja zveze Nato, ki se je širila. ZDA imajo približno 250 kosov tega orožja.

5. Kje je nameščeno?

Le ZDA ga imajo zunaj svojih meja. Med hladno vojno so imele v v Evropi 7000 kosov, po padcu berlinskega zidu pa so ga večino umaknile in uničile. Danes imajo v Evropi nameščenih polovico od 250 kosov, in sicer v šestih oporiščih v petih državah, Italiji, Nemčiji, Turčiji, Belgiji in Nizozemski. Rusija jedrskega orožja doslej ni nameščala zunaj svojih meja. V Belorusiji je jedrsko orožje sicer že bilo v času Sovjetske zveze, po njenem razpadu pa so ga prepeljali v Rusijo, enako kot iz Kazahstana in Ukrajine, ki je v zameno dobila varnostna zagotovila, tudi ruska. Taktično jedrsko orožje sicer ni vključeno v noben jedrski sporazum ZDA in Rusije; po trditvah ZDA tega noče Moskva.