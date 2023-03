Najboljšega načina, kako oceniti dejanski vpliv avtomobila na okolje, in to skozi njegovo celotno življenjsko obdobje, so se že pred časom domislili pri organizaciji Green NCAP in se po izjemno zahtevnem in zapletenem postopku lotili testiranja. Prejšnji teden so tako objavili rezultate za 34 avtomobilov različnih načinov pogona, ki so bili v Evropski uniji naprodaj v lanskem letu, pri čemer pod življenjsko obdobje za avtomobil štejejo 240.000 prevoženih kilometrov v 16 letih, za porabo energije pa pri tem vračunajo povprečen »miks« 27 članic EU in Velike Britanije. Da, če bi želeli najbolj enostaven zaključek, je seveda jasno, da so električni avtomobili najbolj »čisti«, bi bilo pa vseeno zelo narobe to trditi za vse.

Znova se je namreč pokazalo, da že kar nekaj časa zaznavni trend vedno večjih in s tem težjih avtomobilov močno poveča negativen vpliv na okolje. In to ne le preko večje porabe goriv in električne energije, temveč je okoljski odtis večji tudi med proizvodnjo avtomobilov in njegovih sestavnih delov, pri električnih predvsem baterij. Odgovornost pa nosimo vsi, tako proizvajalci, ki takšne avtomobile najbolj »porivajo« v ospredje, kot kupci, ki jih najraje kupujejo; jasno, gre za tako imenovane športne terence, ki so težki in neaerodinamični, kar se pri porabi takšne ali drugačne energije pač občutno pozna.

Če posplošimo, se pri vsakem avtomobilu, ne glede na način njegovega pogona, pokaže, da se na vsakih 100 kilogramov teže poraba energije poveča za dva odstotka, ob tem pa je večja teža tudi velik faktor pri vplivu na okolje že pri proizvodnji avtomobila – 100 kilogramov težji avto denimo prinese 500 do 650 kilogramov več izpustov toplogrednih plinov in porabo od 1,9 do 2,4 megavatne ure več energije med proizvodnjo. In če pri tem upoštevamo, da se je povprečna teža prodanega avtomobila v zadnjih desetih letih povečala za okrog 100 kilogramov, je jasno, da se po tej plati premikamo v napačno smer. Pri čemer nemara vse skupaj še najbolje ponazori podatek, ki pravi naslednje: če bo 8 milijonov v tem letu prodanih avtomobilov v povprečju za 100 kilogramov težjih od tistih, prodanih pred desetimi leti, ima to enak vpliv na okolje, kot če bi bilo na cestah še 200.000 (!) avtomobilov več.

No, če se vrnemo k načinu pogona: težava električnih avtomobilov je, da so prav ti večinoma veliki in težki. Zaradi česar ni čudno, da so se na omenjenih testiranjih nekateri lažji in manjši avtomobili z motorji z notranjim zgorevanjem izkazali za okolju prijaznejše. Ni torej vse le v tem, kaj poganja avto.