Pohlep kot vrednota

Naj takoj povem, da sem naslov oblikoval po intervjuju z Matevžem Lenarčičem v Nedelu in njegovih besedah. V nekem preteklem prispevku sem pisal o šolstvu in rekel, da se je treba povzpeti na goro, da imaš pod seboj vso pokrajino in dober razgled. Šele potem je smiselno pisati o težavah, ki jih dotlej spremljaš zgolj s pogledom iz doline. Lenarčič je šel dovolj visoko, da je videl ves svet, ne le enkrat. Ve, o čem govori in piše.