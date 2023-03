Le klik stran od upravne enote

Države so izum človeške družbe, ki sodi v primerjavi z nekaterimi drugimi domislicami človeštva v novejšo dobo. Slovenska država je po tej plati mlajša od večine članic Združenih narodov. Državni ustroj, se pravi politična organizacija od vlade, državnih uradov do pokrajin in občin, je nekakšna strojna oprema, ki služi potrebam prebivalcev države. Slovenska strojna oprema je, če jo ocenjujemo s tega zornega kota, nova, a hkrati zastarela, zato smo z delom upravnih organov, zlasti z upravnimi enotami, izredno nezadovoljni. Ko državljanu poteče osebna izkaznica in se mora odpraviti po novo na upravno enoto, ga ponoči tlači mora. O še hujših tegobah poročajo tisti, ki morajo pridobiti gradbeno dovoljenje, po novem ga je menda treba pridobiti tudi za najmanjši poseg na vrtni lopi ali ograji.