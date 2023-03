V osnovi bo programska razporeditev tržnice tudi po prenovi ostala, kot je. Težava je v tem, da se zaradi odmiranja vitalnega dela prodaje, ker ni infrastrukture, vse skupaj turistificira, česar si pa ne želimo. Želimo si spodbujati tržno dejavnost, ne gostinske, ki se izjemno razrašča. To je osnovna težava. Če bo tržna dejavnost še naprej odmirala, se bo tržnica počasi spremenila v eno veliko gostilno. To je šele gentrifikacija. To lahko za vedno spremeni značaj tržnice. Na njej danes prodajajo predstavnice in predstavniki starejše generacije, ki to počno iz empatije in navade ter ohranjanja tradicije. Ko se bo zgodil generacijski obrat, ko ne bo več primernega servisa, ko se ljudem ne bo več splačalo tega početi, bodo raje prodajali po spletu. Ali v hiškah, ki že obstajajo v bližini kmetij, kjer lahko ljudje samopostrežno nakupujejo. Zgodilo se bo to, da tržnica kot taka za prodajalce ne bo več zanimiva. In tega si ne želimo. Sobotna priloga Dela