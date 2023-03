Slavonski Brod. Štiriindvajsetega decembra lani popoldne je v Slavonskem Brodu prišlo do množičnega pretepa. Po družbenih omrežjih se je hitro razširil pretresljiv posnetek, na katerem je bilo videti, kako nekdo brca na tleh ležečega Božička. Izkazalo se je, da se je nad 22-letnega Kristijana Ereiza, oblečenega v rdeča praznična oblačila, nasilno spravil 25-letni Matej Marković, aktivni pripadnik hrvaške vojske. Markovića, zaradi incidenta zdaj že nekdanjega vojaka, so priprli in te dni je pred sodnikom priznal krivdo zaradi povzročitve hude telesne poškodbe. Obsojen je bil na leto in štiri mesece: nepogojni del kazni znaša pol leta, kar pomeni, da mora biti toliko časa za zapahi, v preostalem času pa ne sme storiti istovrstnega kaznivega dejanja, sicer se bo vrnil v zapor. Markovićev prijatelj Đuro Barićić, ki je prav tako sodeloval pri pretepu, je dobil osem mesecev pogojne kazni.

Marković je na sodišču povedal, da so v lokalu praznovali sveti večer. Potem je prišel neki njegov znanec, ki je rekel, da bi rad rešil pretekla nesoglasja, in želel, da gresta ven. Ker ga ni ubogal, ga je znanec udaril s pestjo po glavi, potem pa se je med njunimi prijatelji vnel pretep. Natakar jih je napodil ven, a so tam nadaljevali. Marković je zatrdil, da ga je Božiček zagrabil za vrat in začel dušiti, ker pa ga je zaradi slabe izkušnje iz mladosti dušenja zelo strah, je naredil, kar je videti na posnetku. »Rad bi se opravičil oškodovancu, pa tudi svoji družini in prijateljem, ki mi stojijo ob strani. Izgubil sem službo, ki sem jo imel rad. Zaradi vsega mi je žal,« je dejal obtoženi, ki so mu v vojski predlani res izrekli disciplinsko kazen, je bil pa več let vzoren vojak. Baričić je sodelovanje v pretepu priznal, a je zatrdil, da ga je Ereiz prvi udaril in mu poškodoval arkado. Da bi mu preprečil nadaljnje nasilje, ga je na tleh ležečega udaril, a v kolk in ne v prsni koš.

Ničesar se ne spominja

A izvedenec dr. Marcel Marcikić je vztrajal, da je šlo za udarec v levi del prsnega koša. So bile pa druge poškodbe še hujše. »Predrtje bobniča pomeni začasno, lahko pa tudi trajno izgubo sluha. Videl sem posnetek, do pretresa možganov je prišlo izključno zaradi močnega udarca z nogo in ne zaradi udarca glave ob tla,« je pojasnil.

Ereiz je pričal, da je dobil udarec v glavo, zaradi česar je obležal nezavesten in se ničesar ne spominja. Ni videl, kdo ga je udaril, da je padel na tla, Markovića ne pozna. »Zdravljenje še vedno poteka. V pretepu nisem sodeloval, poskušal sem samo pomiriti situacijo. Prijatelja sem odpeljal iz lokala, kaj se je zgodilo potem, se pa ne spomnim,« je razložil.