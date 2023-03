Nemška vlada in evropska komisija sta po nedavnem vrhu voditeljev držav članic EU vendarle dosegli dogovor v zvezi s prepovedjo prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem. Nemčija je bila ena od držav, ki so nasprotovale popolni prepovedi in se zavzemale za to, da bi bila prodaja takšnih vozil dovoljena tudi po letu 2035 pod pogojem, da bi jih poganjala sintetična goriva. Po sklenitvi dogovora je nemški prometni minister Volker Wissing zapisal, da bo po letu 2035 dovoljena registracija novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem, če bodo uporabljala goriva, ki bodo ogljično nevtralna. »Z Nemčijo smo dosegli dogovor o prihodnji uporabi ogljično nevtralnih goriv v avtomobilih,« pa je sporočil izvršni podpredsednik evropske komisije Frans Timmermans. Dodal je, da bodo skušali čim prej sprejeti standarde glede izpustov ogljikovega dioksida pri avtomobilih.

Švedsko predsedstvo Svetu EU je sporočilo, da je pripravo standardov za izpuste ogljikovega dioksida pri avtomobilih dodalo na dnevni red današnjega zasedanja namestnikov članov odbora stalnih predstavnikov članic EU v Bruslju, in sicer z namenom, da bi zakonodajo pristojni ministri sprejeli že na jutrišnjem srečanju.

Štiri države so imele do prepovedi pomisleke

Prepoved prodaje avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil z bencinskim ali dizelskim motorjem po letu 2035 je evropski parlament potrdil sredi februarja. Prepoved bi moral potrditi še Svet EU, a so članice dokončno odločanje preložile. Absolutni prepovedi so nasprotovale Nemčija, Italija, Bolgarija in Poljska. Evropska komisija je nato pripravila kompromisni predlog, po katerem bi bila dovoljena uporaba takšnih vozil pod pogojem, da bi jih poganjala izključno sintetična goriva.

Premier Robert Golob je v četrtek dejal, da je ta predlog komisije za Slovenijo sprejemljiv. »Stališče Slovenije je, da kar je dobro za avtomobilsko industrijo Nemčije, je načeloma vedno dobro tudi za avtomobilsko industrijo Slovenije. Avtomobilska industrija prispeva zelo pomemben delež naše industrijske proizvodnje ter tudi izvoza,« je povedal.