Do incidenta je prišlo v tretjem krogu današnje dirke razreda motoGP, ko je Marquez prepozno zaviral, najprej odrinil Jorgeja Martina, pred zavojem pa nato zadel ter zbil z motorja portugalskega tekmeca, oba pa sta končala na tleh.

Oliveiri so že ob robu steze nudili prvo pomoč, pozneje je moral še na pregled v bolnišnico. Kot so sporočili iz vodstva tekmovanja, je pri padcu in udarcu staknil udarnino na desni nogi.

Marquez, ki se je v zadnjih sezonah boril s številnimi poškodbami, pa jo je sicer na prvi pogled odnesel bolje, a se je pozneje pojavil sum zlomljene dlančnice desne roke, kar pa mora potrditi še zdravniški pregled.

Zaradi nevarne vožnje je vodstvo tekmovanja Marquezu naložilo kazen v obliki dveh dolgih krogov na naslednji dirki v Argentini naslednji konec tedna.