Kot je sporočil direktor občinske uprave Rok Prevc, so v ta namen že v minulem letu začeli aktivnosti in pridobivati dokumentacijo. Občina je namreč lani na zadnji seji preteklega mandata sprejela odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Dom starejših občanov in medgeneracijsko središče. Aprila bo objavljen javni razpis za izvedbo omenjenega projekta, za vodenje postopkov je v proračunu rezerviranih 15.000 evrov. Sicer bo občina v projekt vložila svoje zemljišče in v zameno pridobila lastništvo prostorov v novem objektu, je navedel Prevc. Začetek gradnje je po njegovih navedbah odvisen od morebitnega vstopa zasebnega investitorja in njegove finančne konstrukcije.

Za gradnjo večnamenske športne dvorane v Dolu je v letošnjem proračunu za projektno dokumentacijo namenjenih 80.000 evrov. Do avgusta želijo pridobiti dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za gradnjo, da se lahko pripravijo na razpise jeseni. Za širitev podružnične OŠ Dolsko, ki jo obiskuje 121 učencev, je v proračunu za projektno dokumentacijo namenjenih 50.000 evrov. Širitev šole je predvidena v letih 2024 in 2025, gradnja športne dvorane pa v letih 2025 in 2026.

Občina nujno potrebuje več šolskih in vrtčevskih oddelkov, saj je kar nekaj enot vrtca dislociranih (kulturni dom, župnišče, gasilski dom ...). Širitev matične OŠ v Dolu, ki jo obiskuje 616 učencev, je problematična zaradi poplavne ogroženosti prostora in prekomerne prometne obremenitve. Občina vsako leto za prevoz otrok do matične šole (avtobusni prevozi) iz proračuna nameni 150.000 evrov.

Med drugimi pomembnimi projekti v tem letu je omenil še gradnjo vodovoda Vinje, izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ureditev stanovanjsko-poslovnega centra Dol, gradnjo kanalizacije Videm–Dol, izdelavo dokumentacije za javno kanalizacijo v Zaborštu, gradnjo meteorne kanalizacije in pločnika Dolsko ter rekonstrukcijo cestišča Beričevo–Brinje.