Medtem ko je mestna občina Ljubljana tudi na družbenih omrežjih začela objavljati argumente v podporo gradnji kanalizacijskega kanala C0, ki bo občini Medvode in Vodice povezal s centralno čistilno napravo v Zalogu, so o spornem projektu spregovorili tudi nekateri bolj vidni politiki. Ob robu konference Združenih narodov o vodi je predsednica republike Nataša Pirc Musar izpostavila, da se »zgodba o gradnji kanala C0 in skrb za čisto pitno vodo zlorablja v politične namene, tako desnih kot levih«.

Skrbi jo, ker je situacija že eskalirala preko meja spoštljivega dialoga, zato je pozvala k začasni prekinitvi gradnje in razrešitvi situacije z dialogom za skupno mizo. »Dialog je namreč edina možna rešitev za nastalo situacijo,« je prepričana Nataša Pirc Musar. Iz urada predsednice so še pojasnili, da je Pirc-Musarjeva zadevo komentirala na srečanju s slovenskimi dopisniki v New Yorku, ker da je bila globalna konferenca o zaščiti voda primerna priložnost za opozorilo, da pitna voda ne sme in ne more biti orodje za politično obračunavanje.

Ob tem je Pirc-Musarjeva ministra za okolje, podnebje in energijo Uroša Brežana pozvala k spremembi obstoječe zakonodaje. Želi si, da bi bili postopki pridobivanja dovoljenj transparentni in s tem že v osnovi odpravljeni morebitni dvomi o primernosti projektov. Brežan pa je le dan prej, prav tako v New Yorku, izjavil, da se po njegovem mnenju gradnja kanala C0 lahko nadaljuje. »Projekt sega v leto 2014, ko so bila pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja, v okviru slovenske kohezijske politike je bil prijavljen v Bruslju, potrdila ga je evropska komisija in ima pravnomočna gradbena dovoljenja,« je za STA dejal Brežan, ki je minister iz kvote Gibanja Svoboda.

Ministrstvo še ni odločilo o okoljevarstvenem soglasju

Velja omeniti, iz seznama prijavljenih lobističnih stikov, ki ga vodi komisija za preprečevanje korupcije, je razvidno, da so se predstavniki občine in Brežanovega ministrstva sestali na delovnem sestanku 2. septembra lani, kjer je beseda tekla tudi o kanalu C0 in težavah, ki pestijo projekt. Na ministrstvu so povedali, da se je sestanka z njihove strani udeležil tudi Brežan in da je bila pobudnica srečanja ljubljanska občina. Na vprašanje, ali so predstavniki občine lobirali v korist kanala C0, so na ministrstvu odgovorili, da so se zgolj pogovarjali o stanju projekta in da ni bilo lobiranja v smislu, kot ga opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Tako ministrstvo kot občino smo zaprosili za kopijo zapisnika s sestanka, vendar ga nismo prejeli. Župan Zoran Janković nam je povedal, da zapisnika niso pisali.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo sicer vodi postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za vgradnjo kinete na delu trase kanala C0. Pred leti, ko je občina pridobivala gradbena dovoljenja za kanal C0, agencija za okolje ni zahtevala presoje vplivov na okolje, ko je občina sklenila dodati kineto na odseku trase med Brodom in Črnučami, pa je agencija leta 2020 sklenila, da je za takšen poseg presoja potrebna. Dopis ministrstva iz lanskega decembra kaže, da je ministrstvo občino za določeno dokumentacijo oziroma natančna pojasnila zaprosilo že dvakrat, pa jih občina še ni dostavila. Rok, da to stori, je 11. april. Ob tem ne gre spregledati, da mestna občina še vedno upa, da ji presoje vplivov na okolje sploh ne bo treba izvesti, saj na upravnem sodišču izpodbija sklep agencije za okolje, da je takšen postopek na delu trase potreben.

Inšpektorji ponovno preverjali na terenu

Kljub še vedno odprtemu postopku presoje vplivov na okolje občina gradnjo nadaljuje. Kar pa utegne biti sporno, saj je vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za okolje Tanja Bolte v začetku marca ugotovila, da dela potekajo tudi na delu trase, za katerega ministrstvo še ni zaključilo postopka presoje vplivov na okolje. Opozorila je, da zakon o varstvu okolja določa, da nosilec posega, torej občina, poseg lahko izvede le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, ki pa v danem primeru še ni bilo izdano. O tem je obvestila inšpektorat za okolje in energijo ter inšpektorat za naravne vire in prostor.

Vršilka dolžnosti glavnega inšpektorja na inšpektoratu za naravne vire in prostor Martina Gašperlin je 15. marca na skupni seji dveh parlamentarnih odborov potrdila, da so v prvi polovici marca prejeli novo prijavo in da so inšpektorji šli na teren takoj naslednji dan po prijavi. Več o postopku ni mogla povedati, saj še poteka. Da obravnavajo novo prijavo, je potrdila tudi vršilka dolžnosti glavnega inšpektorja na inšpektoratu za okolje in energijo Mirana Omerzu. Na seji parlamentarnih odborov je vodja sektorja za okoljske presoje Vesna Kolar Planinšič na vprašanje ene od poslank odgovorila, da na občina odseku, kjer vgrajuje kineto, čeprav zanj še nima okoljevarstvenega soglasja, ne bi smela graditi. Poudarila pa je, da je pri gradnji kanala C0 nastala pravna situacija, ki je zakon ni predvidel, zato še ne moremo govoriti o ničnosti gradbenega dovoljenja. Na sejo parlamentarnih odborov je bil vabljen tudi minister Brežan, ki pa se je ni udeležil.

