Ati, lulat me!

Primož Roglič je včeraj zmagal na eni najstarejših etapnih dirk in hkrati eni najlepših enotedenskih v kolesarstvu na sploh. Na dirki po Kataloniji. Seveda so našega asa oblegali novinarji, med njimi tudi poročevalec slovenskega nacionalnega radia, ki ga je povprašal tudi o tem, ali sta se z glavnim rivalom za skupno in etapno zmago Remcom Evenepoelom kaj dogovarjala o razdelitvi kolesarskega plena. No, Roglič se je spretno in džentelmensko izmazal, češ da o podrobnostih raje ne bi. Nekaj pozornosti pa mu je ukradel tudi sin Lev, ki je med dajanjem izjave očetu potožil – nič drugega kot to – da ga tišči lulat.