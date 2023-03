Cambridge je prestižno preizkušnjo dobil četrtič v zadnjih petih izdajah. Boljši je bil še v letih 2018, 2019 in 2021.

Leta 2020 je tekmovanje zaradi pandemije novega koronavirusa v celoti odpadlo, medtem ko so leta 2021 zaradi varnostnih razlogov v zvezi z mostom Hammersmith na skrajšani progi veslali na Veliki Ousi v Cambridgeshiru.

Potem ko so lani vlogo favoritov upravičili veslači Oxforda, je tokrat to uspelo še njihovim univerzitetnim tekmecem, ki so slavili s slabo dolžino čolna prednosti. Tokrat rekordov zaradi bolj razburkane Temze ni bilo.

»Poplava čustev je bila po prečkanju ciljne črte je bila izjemna, s tem se nič ne more primerjati,« je po koncu, kot ga citira BBC, dejal krmar Jasper Parish. »To so najlepši trenutki v mojem življenju, zapomnil si jih bom za vselej,« je še dodal Parish.

Ta je po pisanju BBC storil odločilno potezo, potem ko je pri odseku v Fulhamu čoln vodil bolj pri robu in s tem v mirnejših vodah. S tem je pridobil dodatne pol dolžine čolna prednosti, že tako pa je Cambridge nadzoroval potek dirke in bil na 6,8 km dolgi trasi večinoma v prednosti.

Veslači Oxforda pa so se med tekmovanjem ukvarjali tudi s slabim zdravstvenim stanjem Felixa Drinkalla. Mladega veslača so morali po preizkušnji odpeljati v bolnišnico, a je po informacijah Guardiana pri zavesti in bo tam ostal na opazovanju.

Žensko preizkušnjo so veslačice Cambridgea dobile šestič zapovrstjo in prednost v zgodovinskem pogledu povečale na 47 zmag proti 30. Neporažene so vse od leta 2016.