»V jedrski drži Rusije nismo opazili nobene spremembe, ki bi nas privedle do tega, da bi prilagodili svojo,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila tiskovna predstavnica Nata Oana Lungescu.

Ameriški State Department je že pred tem v soboto sporočil, da ZDA trenutno ne vidijo znakov, da bi Rusija nameravala uporabiti svoje jedrsko orožje. »Prav tako ne vidimo nobenega razloga, da bi prilagodili svojo strateško jedrsko držo,« so dodali.

Tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost John Kirby je danes ponovil, da nič ne kaže na to, da bi imel Putin kakršenkoli namen uporabiti jedrsko orožje znotraj Ukrajine. Obenem zaenkrat po njegovih besedah niso videli znakov, da bi Rusija kamorkoli premikala svoje jedrsko orožje.

Da gre pri namestitvi ruskega jedrskega orožja v Belorusiji za »neodgovorno stopnjevanje in grožnjo evropski varnosti«, je medtem v odzivu menil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. »Belorusija lahko to še vedno ustavi, to je njena izbira,« je danes zapisal na Twitterju in dodal, da se je EU pripravljena odzvati z nadaljnjimi sankcijami.

Rusko napoved so kot »krepitev grožnje miru v Evropi in svetu« označili tudi na poljskem zunanjem ministrstvu.

Putin je sicer v soboto ob napovedi, da bo Rusija svoje taktično jedrsko orožje namestila na ozemlju Belorusije, dodal, da Moskva s tem ne krši nobenih mednarodnih konvencij, saj da ZDA to počnejo že dolgo.

Nato je danes te navedbe označil za zavajajoče. »Zaveznice Nata delujejo v popolnem skladju s svojimi mednarodnimi obveznostmi,« je sporočila Lunguescu. Rusija pa naj bi po drugi strani vedno znova kršila svoje obveznosti glede nadzora nad oboroževanjem, nazadnje s prekinitvijo sodelovanja v pogodbi Novi Start.

Kijev je danes v odzivu na Putinovo napoved menil, da je Kremelj vzel Belorusijo za jedrskega talca. Ob tem je sekretar ukrajinskega nacionalnega varnostnega in obrambnega sveta Oleksij Danilov opozoril, da namestitev jedrskega orožja predstavlja naslednji korak k notranji destabilizaciji Belorusije.

Obenem je Ukrajina po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zahtevala sklic izredne seje Varnostnega sveta ZN.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je tesen zaveznik Putina, ruski vojski pa je na začetku ruske invazije v Ukrajini že dal na razpolago belorusko ozemlje. Prav tako so se beloruski volivci na referendumu kmalu po izbruhu vojne odločili, da ima lahko njihova država jedrsko orožje na svojem ozemlju.