Brez finala sta na Finskem od Slovencev ostala Domen Prevc (85,9 točke) na 39. in Rok Masle (76) na 43. mestu, medtem ko je Žiga Jelar že v soboto odpotoval domov. Po obisku bolnišnice v Lahtiju se je namreč odločil, da se zaradi bolezni in suma na bakterijsko okužbo vrne v domovino in v miru okreva ter se pripravi na finale sezone prihodnji konec tedna v Planici.

Spremenljiv veter z močnimi sunki pa je danes onemogočil normalno tekmovanje in povzročil velike zamude. Skoraj dve uri je trajala ena serija, ki je bila večkrat prekinjena zaradi premočnega vetra. Na koncu sta ob Kobayashiju, ki je slavil jubilejno 30. zmago v svetovnem pokalu, na stopničkah končala še Avstrijec Stefan Kraft (141,8) ter Nemec Karl Geiger (137).

Medtem pa se je skupnemu zmagovalcu svetovnega pokala, Norvežanu Halvorju Egnerju Granerudu (68,8) nastop povsem ponesrečil in je zasedel šele 46. mesto. To pomeni, da bo slovenski šampion Peter Prevc sam obdržal zgodovinski rekord po številu zmag v eni sezoni, ko je v šampionski sezoni nanizal kar 15 zmag.

Kraft se zaradi odlične forme še posebej veseli letalskega obračuna na finalu sezone v Sloveniji. "Prihaja ravno ob pravem času. Planica je moja najljubša skakalnica, veselim se finala," je za ORF dejal Kraft, ki je v skupnem seštevku sezone zdaj na drugem mestu s 1630 točkami prehitel Poljaka Dawida Kubackega (1592).

Slednji je moral zaradi zdravstvenih težav žene predčasno končati sezono. Potem ko je v Lillehammerju 16. marca slavil 38. zmago v karieri, ga nato v Vikersundu ni bilo več na startnem seznamu. Po norveški turneji je sporočil, da je zanj sezone konec.

Četrti skupno je najboljši Slovenec Lanišek, ki za Kubackim pred finalom sezone zaostaja za 73 točk.

»Spet sem pokazal dobre skoke. Za kaj več mi je zmanjkalo mogoče malce sreče. Najbolj pa me veseli dejstvo, da je forma še vedno v vzponu. Veselim se že Planice,« je dejal Lanišek.

Prva serija je trajala več kot dvakrat dlje kot običajno, nato pa je direktor tekmovanja pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) Sandro Pertile sporočil, da zaradi težkih razmer drugega skoka najboljših 30 skakalcev ne bo. "To je bil najtežji dan v celotni sezoni. Tukaj se veter res hitro spreminja," je dejal Italijan.

»Danes sem kar vesel, da sem preživel ta Lahti, da se mi je kolikor toliko 'poklopilo' z razmerami. Rezultat med deset je res lep,« je po tekmi dejal Zajc, Kos pa je dodal, da se skakalci že veselijo konca sezone: »Uspel mi je en lep skok, sreča je bila tudi na moji strani. Hvala pomočniku, ki je bil danes na vetru, da je to uredil. Sicer pa komaj čakam na Planico in počasi konec sezone. Malo smo že utrujeni, a gremo dalje.«

Kot je dejal trener Gašper Berlot, je bila danes tekma zelo zahtevna. »Kljub temu smo imeli tri fante med najboljšo deseterico, kar je zelo soliden rezultat. Jutri odhajamo domov, v sredo proti Planici. Mislim, da že vsi komaj čakamo finale svetovnega pokala,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal pomočnik glavnega trenerja Roberta Hrgote.

Zdaj se skakalci selijo v Slovenijo, kjer jih prihodnji konec tedna čaka le še finale sezone v Planici.