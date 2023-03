Najbolj opazno je trenutno gradbišče na cesti od Lesc proti Bledu, kjer pri odcepu za kamp Šobec Gorenjska gradbena družba gradi krožišče. Prihodnji teden bodo od ponedeljka do petka predvidoma izvajali asfalterska dela, zato bo promet po državni cesti Lesce-Bled ta čas na tem odseku potekal izmenično enosmerno. Gradnja bo sicer predvidoma končana maja. Investitor je Direkcija RS za infrastrukturo, investicija pa je zlasti pomembna za Kamp Šobec, ki je že v preteklosti za namen vzpostavitve krožišča kupil potrebna zemljišča in s prenosom zemljišč na državo omogočil začetek gradnje.

Na krožišče čakali 15 let

Kot je pojasnil direktor Kampa Šobec Uroš Ambrožič, je bilo doslej zlasti zavijanje levo proti Bledu v poletnih mesecih za goste kampa s prikolicami in avtodomi zelo nevarno. »Ob vsej koloni, ki se vije z Bleda ali proti Bledu, se je bilo praktično nemogoče varno vključiti v promet,« je izpostavil Ambrožič in dodal, da so si za krožišče prizadevali skoraj 15 let.

Še precej dlje pa se na Bledu trudijo za izgradnjo južne obvoznice, ki bo promet proti Bohinju odmaknila od jezerske sklede in razbremenila središče Bleda. Lani je stekla prva od treh faz gradnje, in sicer gradnja krožišča na Betinu. Gradbena dela, ki jih tudi tu izvaja Gorenjska gradbena družba, trenutno ne ovirajo prometa in naj ga tudi v prihodnje ne bi, saj naj bi promet še naprej potekal po dveh zoženih pasovih.

Medtem ko se prva faza že gradi, za drugo fazo še niso pridobljena vsa zemljišča. Po informacijah, ki jih ima blejski župan Anton Mežan, potekajo še pogajanja za zemljišča na dveh lokacijah. »Moja želja je, da bi takoj po zaključke prve nadaljevali z drugo fazo,« je izpostavil Mežan, ki ga skrbi, da bi sicer lahko še desetletje imeli zgolj slepi odcep.

Glede tretje faze pa znova potekajo preverjanja, kako bi lahko še dodatno ugodili tistim, ki niso zadovoljni s potekom trase na Mlinem. Mežan je napovedal, da se bodo z državo pogovarjali o možnosti spremembe trase tretje faze, vendar samo ob pogoju, če to ne bo zamaknilo izvedbe.

Kolesarska pot že do poletja

Ni pa več skrbi, da ne bi bila zgrajena prav tako dolgo pričakovana kolesarska povezava Bled-Bohinj. Gradnja na bohinjski strani intenzivno poteka in glavna dela bodo predvidoma končana že v poletnih mesecih, so pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo. Hkrati se pripravljajo tudi na začetek del na blejski strani, kjer jih čaka zahteven odsek skozi Sotesko. Dela na tem odseku bodo predvidoma končana do konca leta 2024.

Kljub temu naj evropska sredstva za projekt ne bi bila ogrožena. Kot je povedal bohinjski župan Jože Sodja, je bil prvotni načrt za evropska sredstva sicer tak, da mora biti povezljivost zagotovljena do začetka leta 2024. »Vendar mislim, da je sedaj dogovor drugačen in je ta zaveza sedaj bolj ohlapna, tako da ne bo kakšnih težav in zapletov,« je povedal Sodja.

Kot je izpostavil blejski župan, je kolesarska povezava Bled-Bohinj zagotovo eden najpomembnejših trajnostnih projektov za oba kraja. »To bo res ogromna dodana vrednost za Bled in Bohinj ter cel kolesarski turizem v naši državi,« je dejal Mežan. Po njegovih besedah bo šlo za res zanimivo in edinstveno, predvsem pa varno traso, medtem ko je sedaj kolesarjenje med Bledom in Bohinjem po glavni cesti po njegovih besedah smrtno nevarno.

Letos se zaradi gradnje kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem, ki jo prav tako kot krožišči na Betinu in pri Šobcu gradi Gorenjska gradbena družba, pričakujejo prometni zastoji. Do 20. julija je predvideno polovično zaprtje odseka glavne ceste med Bledom in Bohinjem na odseku med Obrnami in mostom čez Savo Bohinjko. Vendar velja, da bodo zaradi poletne gneče ob sobotah in nedeljah od 24. junija dalje omogočali dvosmerni promet.

Trenutno je na cesti od Bleda proti Bohinju še eno gradbišče, in sicer država izvaja sanacijo v Mačkovcu proti Bohinjski Beli. »Dela bodo tam potekala še nekaj mesecev, zato se pričakuje nekaj zastojev,« je dejal Mežan. Po koncu poletne sezone pa je napovedal še obnovo pločnika ob Blejskem jezeru od predora proti Mlinem, kjer bo za nekaj časa prav tako potrebna polovična zapora glavne ceste.