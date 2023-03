Siloviti tornadi so v soboto prizadeli Mississippi in Alabamo in zlasti v prvem povzročili obsežno uničenje. Na približno 160 kilometrov dolgi poti so v več mestih odkrivali strehe, uničevali avtomobile in hiše. V Alabami je umrl moški, ki je ostal ujet pod prevrnjeno prikolico.

Prevrnjeni avtomobili, izruvana drevesa, uničene ulice

Vse preostale žrtve in številne poškodovane pa je silovito neurje terjalo v Mississippiju, 13 ljudi je umrlo v kraju Rolling Fork z nekaj manj kot 2000 prebivalci. Tam je tornado uničil celotno ulico hiš in drugih poslopij, za sabo pa pustil opustošenje - prevrnjene avtomobile, iztrgane ograje in izruvana drevesa. Ameriški mediji in tuje tiskovne agencije navajajo izjave prebivalcev, ki poročajo o popolnem uničenju.

Žrtve je tornado terjal tudi v nekaj sosednjih okrajih, kjer se nadaljujejo operacije iskanja in reševanja.

Izredne razmere

Oblasti v Mississipiju so na prizadetem območju razglasile izredne razmere, predsednik ZDA Joe Biden, ki so ga podobe iz Mississipija po lastnih besedah pretresle, pa je danes odredil zvezno pomoč, ki naj bi pripomogla lokalnim prizadevanjem za odpravo škode.

Sredstva bodo namenjena financiranju začasnih bivališč, popravilu domov in posojilom za nezavarovane izgube domov, je v izjavi sporočila Bela hiša.

V Mississippiju danes brez oskrbe z elektriko ostaja 4800 odjemalcev, v sosednji Alabami pa skoraj 11.000. Območju se obeta nov val slabega vremena, pri čemer vremenoslovci ne izključujejo niti novih tornadov, piše francoska tiskovna agencija AFP.