Kot so zapisali na svojem profilu na facebooku, je zmagovalca tekmovanja v petek v prostorih Le Cordon Bleu Paris v Parizu razglasila ustanoviteljica Olio Nuovo Days Emmanuelle Dechelette.

Slaščičarski mojster hotela Ritz bo v naslednjih dveh tednih ustvaril poseben recept, navdihnjen z zmagovalnim oljčnim oljem, so napovedali.

Prednost dajejo kakovosti

Proizvajalec Jasa Olje je svojo dejavnost začel leta 1994, ko so na območju nad Tržaškim zalivom zasadili prvi nasad stotih oljk. Danes imajo na enem hektaru površine štiri oljčnike oz. 300 oljk sorte mavrino, belica in leccino.

»Že kot mladi predelovalci smo se pred skoraj tridesetimi leti odločili, da damo prednost kvaliteti, ne pa kvantiteti. To je pomenilo ekološko pridelavo, kar seveda pomeni nobenih zdravju škodljivih snovi. Obiranje je ročno, posebno skrb posvečamo pravilnemu stiskanju, vedno na dan, ko so oljke obrane,« pojasnjujejo na svoji spletni strani.

Prejeli številna priznanja

Za svoja olja so prejeli že številna zlata priznanja in šampionske nazive v Sloveniji in v tujini.

V ožji izbor gastronomskega tekmovanja Olio Nuovo Days 2023 so se sicer uvrstila številna slovenska oljčna olja, "kar priča o odlični kakovosti slovenskih oljčnih olj", so poudarili na veleposlaništvu.