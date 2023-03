V mestu Waco je Trump nagovoril več tisoč privržencev in vztrajal, da se obtožnica, ki ga morebiti čaka, nanaša na »nekaj, kar ni kaznivo dejanje niti prekršek niti afera«. Vztrajal je, da je žrtev »enega lova na čarovnice in lažne preiskave za drugo«.

Izmečki in radikalni manijaki

Nekdanji predsednik ZDA je obenem v luči več preiskav, ki potekajo proti njemu, v pravosodje usmeril val kritičnih izjav. Tožilce v New Yorku, Washingtonu in Atlanti je obtožil nepravilnega ravnanja in jih označil za »človeške izmečke«.

»Nedolžnost ljudi tem radikalnim levim manijakom ne pomeni popolnoma nič,« je 76-letni Trump zatrdil pred navdušeno množico, med katero s bili številni veseli, da bivšega predsednika po dolgem času znova lahko vidijo v živo. »Sovražniki nas hočejo za vsako ceno ustaviti,« je dejal. »In leta 2024 bo potekala končna bitka, to bo ta velika. Vrnite me v Belo hišo in njihove vladavine bo konec in Amerika bo znova svobodna država,« je nadaljeval.

Trumpa med drugim preiskujejo v zvezi s plačilom 130.000 dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk pred predsedniškimi volitvami leta 2016. Pri tem obstaja sum, da je namerno in zavestno poneveril sredstva, namenjena politični kampanji.

Pozival k novim protestom

Poleg tega Trumpa preiskujejo tudi zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše, njegovih prizadevanj za spremembo izida volitev leta 2020 in spodbujanja k nasilnemu vdoru v kongres, ki so ga izvedli njegovi podporniki, da bi preprečili uradno razglasitev Joeja Bidna za zmagovalca. Na začetku shoda je slovesno stal z roko na srcu, medtem ko so na velikih zaslonih prikazovali posnetke vdora v kongres 6. januarja leta 2021.

Ugibanja o skorajšnji vložitvi obtožnice zaradi plačila za molk je v soboto pred tednom dni sprožil Trump, ko je zatrdil, da bo v kratkem aretiran, kar se nato ni zgodilo. Svoje privržence je pozval k protestom, pri čemer ni dodal, naj bodo mirni. Svaril je tudi pred »morebitnimi smrtmi in uničenjem«, če bo ovaden. Naj pa bi se na sodišču zaradi obtožbe o ponarejanju poslovnih listin v povezavi s plačilom za molk pornografski igralki zglasil prihodnji teden.