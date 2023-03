Ponoči bo sprva oblačno in deževno, do jutra pa bodo padavine povsod ponehale. Od zahoda se bo delno zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah malo pod 0 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe. Pihal bo okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.

Okrepljena vremenska obremenitev

V torek bo zjutraj pretežno jasno in mrzlo, marsikje bo možna slana. Čez dan bo povečini sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Pihal bo severozahodni veter. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še možna slana. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter.

Danes bo sprva vremenski vpliv za večino ljudi ugoden, čez dan pa se bo vremenska obremenitev krepila. Popoldne, zvečer in v noči na ponedeljek bo veliko ljudi imelo značilne vremensko pogojene težave, moteno bo tudi spanje. V ponedeljek bo obremenitev popustila, le najbolj občutljivi bodo še imeli manjše vremensko pogojene težave.