Dvakratni najkoristnejši igralec lige Nikola Jokić je temu dodal še 11 podaj, šest skokov in eno ukradeno žogo, medtem ko je njegova ekipa z dominantno obrambo Milwaukee v drugem polčasu zadržala pri le 40 točkah. Ključna je bila predvsem tretja četrtina, ki so jo domači dobili s 34:19.

Čančar na parketu le tri minute

Jokiću je najbolj pomagal Jamall Murray, ki je zbral 26 točk in devet podaj. Denver se je s tretjo zaporedno zmago utrdil na vrhu zahodne konference s 50 zmagami in 24 porazi ter je že uvrščen v končnico.

Na vzhodu tudi Milwaukee ostaja vodilni z izkupičkom 53 zmag in 21 porazov, a se mu Boston z dvema zmagama manj hitro lahko približa. Grk Giannis Antetokounmpo je bil z 31 točkami najboljši strelec svoje ekipe, a jih je le sedem od teh dosegel v drugem delu tekme, v statistiko pa je vpisal še devet skokov, štiri podaje in štiri ukradene žoge.

Slovenski reprezentant v dresu Denverja Vlatko Čančar tokrat ni dobil veliko priložnosti za igro. V le treh minutah in 11 sekundah na parketu je v statistiko vpisal en skok. Na drugi strani za Milwaukee, ki ima prav tako že zagotovljeno mesto v končnici, še vedno od podpisa pogodbe ni zaigral Goran Dragić.

Tretja četrtina je bila ključna tudi v Miamiju, v kateri je gostujoči Brooklyn domačo ekipi nadigral z 39:18. Z zmago 129:100 je Brooklyn v razvrstitvi vzhodne konference na šestem mestu prehitel prav Miami.

Mikal Bridges je bil najuspešnejši s 27 točkami, Cam Johnson jih je dodal 23, Spencer Dinwiddie pa 15 pri Brooklynu, ki je s tem prekinil niz petih zaporednih porazov.

Atlanta Hawks ostaja na osmem mestu na vzhodu po tokratni domači zmagi s 143:130 nad Indiana Pacers, kljub izključitvi Traea Younga med minuto odmora v tretji četrtini.

Na preostalih tekmah so sinoči slavili še košarkarji Phoenix Suns, Sacramento Kings in New Orleans Pelicans. V Phoenixu 37 točk Tyresa Maxeyja ni bilo dovolj, da bi Philadelphia premagala četrtouvrščeno ekipo zahoda, ki je bila boljša s 125:105.

Kralji so prav tako slavili doma s 121:113 nad Utahom, Brandon Igram pa je z 32 točkami in 13 podajami pelikane vodil do zmage s 131:110 nad Los Angeles Clippers.