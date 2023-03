Okoli pol šeste ure včeraj proti večeru se je na avtocesti v smeri Maribora pri uvozu Pernica pripetila huda prometna nesreča. Po navedbah policije je 37-letni povzročitelj nesreče vozil po desnem pasu, nato pa zapeljal na levega, ne da bi preveril, ali je to varno. Spregledal je namreč, da ga v tistem trenutku z avtom prehiteva 32-letnik.

Ob trku je ta izgubil nadzor nad vozilom, se zaletel v varovalno ograjo ob izvozu, pri čemer je avto vrglo v zrak. »Po izjavah očividcev je voznik padel iz vozila in obležal na kraju,« so še sporočili iz PU Maribor. Reševalci so hudo poškodovanega 32-letnika odpeljali v mariborski UKC, kjer se zdravi, njegovo življenje pa ni ogroženo.

Avtocesta je bila dve uri in pol zaprta. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče spisali ovadbo, zoper udeleženca pa po analizi strokovnega pregleda plačilni nalog, ker med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu.