Srbski mediji poročajo o nevarnem poskusu nezakonitega prehoda meje med Srbijo in Bolgarijo. V petek zvečer so med nadzorom državne meje ustavili 32-letnega voznika avta s tujimi registrskimi tablicami, ki jim je zagotovil, da jim nima nič za prijaviti. Lagal je.

Cariniki so vseeno opravili ogled avta. Ko so dvignili pokrov, so v prostoru med hladilnikom in motorjem našli skrito žensko. Slepo potnico. Oba so predali policiji. Vožnja v teh prostorih je tvegana, motor je namreč zelo vroč. Tihotapci prebežnike na tak način vozijo le na kratkih razdaljah.