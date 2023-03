Poletni vozni red bo v veljavi do 28. oktobra, na vrhuncu sezone pa bo po napovedih upravljavca letališča, družbe Fraport Slovenija, 18 rednih letalskih prevoznikov v višku sezone ponujalo več kot 130 letov na teden na 21 destinacij.

Štirikrat tedensko v Helsinke

Aprila se z leti v Helsinke po treh letih premora vrača prevoznik Finnair, ki bo ponujal štiri lete na teden. Junija bo mrežo letov z ljubljanskega letališča dvakrat tedensko okrepil Aegean Airlines s povezavo v Atene.

Air Serbia je pred začetkom poletne sezone napovedal lete v Beograd, kamor naj bi letel dvakrat dnevno, dvakrat tedensko bo letel v Niš, Brussels Airlines bo letel šestkrat tedensko v Bruselj, Flydubai dnevno v Dubaj, Lufthansa trikrat dnevno v Frankfurt in dnevno v München, Turkish Airlines do dvakrat dnevno v Istanbul, Easyjet do šestkrat tedensko na londonsko letališče Gatwick, British Airways šestkrat tedensko na osrednje londonsko letališče Heathrow, Wizz Air pa trikrat tedensko na letališče Luton.

Transavia naj bi do štirikrat tedensko letela v Amsterdam, Transavia France dvakrat tedensko na pariško letališče Orly, Air France enajstkrat tedensko na osrednje pariško letališče Charles de Gaulle, Israir/El Al/Sundor do petkrat tedensko v Tel Aviv, Air Montenegro trikrat tedensko v Podgorico in štirikrat tedensko v Tivat (izmenjujoči se povezavi), LOT Polish Airlines devetkrat tedensko v Varšavo, Swiss Airlines devetkrat tedensko v Zürich in GP Aviation dvakrat tedensko v Prištino.

Pestra ponudba čarterskih letov

Napovedi letenja na počitniške destinacije po navedbah upravljavca letališča kažejo tudi na pestro ponudbo čarterskih letov. Med njimi bodo spet najbolj priljubljene destinacije na grških otokih, v Egiptu, Turčiji in Španiji, za katero bo na voljo razširjena ponudba letov (Vittoria, Santiago di Compostela, Barcelona, Sevilla in Girona).

Organizirana potovanja pod okriljem slovenskih turističnih agencij bodo s čarterji tudi na Malto, Madeiro in v Porto, na Azore, Islandijo, Zelenortske otoke, Tunizijo, Jordanijo, na Nizozemsko in Latvijo.

Subvencioniranje povezav

Da bi izboljšali letalsko povezljivost Slovenije, sta sicer ministrstvi za infrastrukturo ter za gospodarstvo, turizem in šport ta mesec napovedali subvencioniranje letalskih povezav. Za tri leta je na voljo skupno 16,8 milijona evrov, razpis pa nameravata objaviti še ta mesec.

Program predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na treh mednarodnih letališčih v Sloveniji (Brnik, Maribor in Portorož) za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah.

Po programu bo na prvem prednostnem seznamu skupno 10 prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo - Bruselj, Skopje, Praga in Berlin -, ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, Koebenhavn, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.

Če bo po prvem krogu ostalo še kaj razpoložljivih sredstev, bodo razpisane subvencije za povezave z Rimom, Stockholmom, Oslom, Barcelono, Lizbono, Prištino in Parizom.

Če bo tudi po drugem krogu ostalo še kaj denarja, pa bodo subvencionirane povezave z vsemi destinacijami na ozemlju skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), kamor sodijo države EU, Norveška in Islandija ter Albanija, BiH, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo.