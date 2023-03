Kralji so dosegli točko na 11 tekmi zapovrstjo, s tem pa so izenačili klubski rekord za najdaljši niz tekem z osvojeno točko. V tem času so devetkrat zmagali, dvakrat pa so izgubili po podaljšku. Na dvoboju z Winnipegom je dva gola dosegel Viktor Arvidsson, v vratih pa je Joonas Korpisalo obranil 25 strelov. Za moštvo iz Los Angelesa je to že deseta tekma po vrsti, na kateri niso prejeli več kot dva gola.

Podaja Kopitarja

»To je izjemni podatek, moramo biti zadovoljni s tem, da dobro ščitimo naše vratarje,« je o učinkoviti obrambi dejal trener Todd McLellan.

Kopitar je podal pri zadetku Drewa Doughtyja za 3:1 v samem začetku zadnje tretjine. Winnipeg je pred tem v zaključku druge tretjine z golom Pierra-Luca Dubioisa zmanjšal zaostanek na 2:1.

Štiri točke zaostankla

Kralji, ki bodo v noči iz nedelje na ponedeljek gostili ekipo St. Louis Blues, za štiri točke zaostajajo za vodilno ekipo na zahodu Las Vegas Golden Knights. Ti so v pretekli noči po podaljšku s 4:3 premagali Edmonton Oilers. Zmagoviti gol je v tretji minuti podaljška dosegel Nicolas Roy.

Devet tekem pred koncem rednega dela ima Los Angeles točko prednosti pred Minnesoto Wild in dve pred Dallas Stars. Slednji so izpustili priložnost, da bi se izenačili s kralji, ko so na domačem ledu s 1:3 izgubili proti Vancouvru. Minnesota pa je v pretekli noči s 3:1 premagala Chicago.