Humanitarna ladja Louise Michel se je skupaj z ladjama italijanske obalne straže in finančne policije odzvala na štiri klice v sili, finančna policija pa je prestregla še dve plovili z migranti na krovu. Italijanski karabinjerji so ob tem na otoku prestregli skupino 43 migrantov, ki so se tam izkrcali. 525 migrantov so sicer s prenatrpane Lampeduse v petek že prepeljali v druge dele Italije.

V Tuniziji nesreča čolna

Medtem iz Tunizije poročajo o nesreči čolna, po kateri od petka pogrešajo 34 ljudi, štiri ljudi pa naj bi že rešili. Po navedbah nevladnega projekta za pomoč migrantom v stiski Alarm Phone je v zadnjih dneh Tunizijo zapustilo približno 20 čolnov z migranti, zaradi komunikacijskih težav pa ne vedo, če so čolni prišli na cilj, ali so se potopili.

Po navedbah italijanske obalne straže pa sta se nedaleč od Malte ponesrečili dve manjši plovili, pri čemer je umrlo sedem ljudi, deset pa so jih uspeli rešiti. Še več ljudi je rešila tunizijska ribiška ladja, ki jo je obalna straža nato pospremila do Lampeduse.

Letos že 20 tisoč migrantov

Lampedusa se nahaja med Sicilijo in Severno Afriko, nekaj manj kot 190 kilometrov od tunizijskega obalnega mesta Sfax. Številni migranti skušajo s čolni iz Tunizije in Libije prek osrednjega Sredozemlja doseči Lampeduso, Malto, Sicilijo ali italijansko celino. Po podatkih notranjega ministrstva v Rimu je letos na italijanskih obalah do sredine marca pristalo že več kot 20.000 migrantov, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju v letih 2022 in 2021 po približno 6000.