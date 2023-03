Maja predlani je trinajstletna navijačica Tristyn Bailey izginila brez sledu. Starši so poklicali policijo, nekaj ur kasneje so njeno truplo našli sredi gozda. Prizor je bil srhljiv, saj je bila žrtev zabodena kar 114-krat, največkrat po glavi, rokah in dlaneh. Kazalo je, da se je borila z vsemi močmi, kar pa vendarle ni bilo dovolj. »Umrla je v boju za življenje,« je povedal tožilec R. J. Larizza. Aidena Fuccija, ki je bil njen znanec, so aretirali dan kasneje. Na dan krvavega dejanja je prijateljem povedal, kako bo nekoga še tisti večer ubil. Ni razkril, koga ima v mislih. Ideja je bila, da žrtev odpelje v gozd in jo zabode. Namero je izpeljal. Tik pred začetkom sojenja sredi februarja letos je krvavo dejanje priznal, se opravičil družini žrtve, s katero je tako kruto obračunal, pa tudi svojim domačim. Čeprav je bil v času umora star šele štirinajst let, so ga zaradi teže dejanja sodno preganjali kot odraslega. Sodnik R. Lee Smith ga je včeraj obsodil na dosmrtno zaporno kazen.

Pred odločitvijo o kazni je sodnik preučil več različnih dejavnikov, tudi morilčevo mladoletnost, naklep dejanja, dejstvo, da je deloval sam in ga torej v umor ni nihče silil. Prepričan je, da se je Fucci zavedal, kaj počne in razumel posledice svojega dejanja. »Tristyn je umrla boleče, srhljive smrti. Sodil pa ji je nekdo, ki mu je zaupala,« je sodnik dejal morilcu tik pred izrekom kazni. Nagovoril je tudi njeno družino. »Čeprav vam bo sodba morda prinesla nekakšen zaključek, vem, da imate še dolgo pot do zacelitve ran. Vaše deklice ne bo nikoli nič prineslo nazaj, a njej duh živi v vsakem od vas,« je dejal staršem, sorojencem, starim staršem, prijateljem umorjene.

Sodnik je ob izreku kazni sicer dejal, da je Fucci pokazal nekaj potenciala za morebitno rehabilitacijo, a obenem izpostavil ekstremnost zločina. Primer je opisal kot enega najšokantnejših v okrožju, posebno zaskrbljujoče pri njem pa je bilo pomanjkanje motiva. »Ni moril iz pogoltnosti ali maščevanja, ni šlo za zločin iz strasti, ni je umoril, ker bi ga zavrnila, kakor tudi ni bil posledica nenadzorovanega besa. Razloga sploh ni bilo. Moril je samo zato, ker ga je zanimalo, kako je, če nekoga ubiješ,« je zaključil sodnik Smith.

Fantaziral o umoru

Umor najstnice je pred dvema letoma šokiral prebivalce mirnega okrožja St. Johns na Floridi. Sprva ni nihče posumil, da se morilec skriva na šoli, ki jo je obiskovala žrtev. Ko je bila trinajstletna Tristyn še pogrešana in so jo iskali, ne vedoč, da v resnici iščejo truplo, je policija zaslišala štirinajstletnega Fuccija. Ni bil kaj pretirano pretresen. Na zadnjih sedežih policijskega avta se je fotografiral, ob objavi sebka pa se nonšalantno pozanimal, ali je morda kdo kje videl pogrešano. A ga je veselje kmalu minilo. Posnetek nadzorne kamere je pokazal, kako sta se tik pred dekletovim izginotjem sprehajala proti gozdu, iz katerega se je okoli dveh ponoči vrnil sam. Pred kratkim je v javnost prišla fotografija, ki so jo posneli ob aretaciji Fuccija in kaže, da je imel najstnik na prsih cel kup ran. Očitno ga je Tristyn v boju za življenje popraskala do krvi.

Prav tako je policija v mlakuži blizu kraja najdbe trupla našla lovski nož, za katerega se je izkazalo, da je njegov, manjkala pa je konica. To so kasneje našli v lobanji žrtve. Patolog je na nožu našel kri žrtve, na truplu žrtve pa morilčev DNK. A to še ni vse. Policija je v njegovi sobi našla oblačila s sledovi krvi žrtve, čeprav se je njegova mama trudila oprati kavbojke in si s tem tudi sama prislužila ovadbo. Fucci se je sicer zapletal v pogovorih s policisti, saj je zgodbo večkrat spremenil.

Kakšen naj bi bil motiv za umor, ni povsem jasno, je pa Fucci čustveno dokaj neuravnovešen najstnik, ki je že dlje časa fantaziral o umoru, kar so potrdili njegovi prijatelji. Ena od prijateljic je preiskovalcem zaupala, kako se je večkrat pretvarjal, da jo zabada z nožem, rad se je sproščal tudi ob ustvarjanju nazornih risb pohabljenih trupel. V hišni preiskavi so našli celo beležko odurnih risb. »Čisto možno je, da je bila Tristyn le na napačnem kraju ob napačnem času,« pravijo na tožilstvu.