Bilo je februarja 2016, ko je igralka Gwyneth Paltrow z otrokoma smučala po pobočju gore Flagstaff v Utahu, »pokosila« upokojenega optometrista Terryja Sandersona, nato pa odpeljala dalje, ne da bi preverila, kako je z njim. Tako vsaj pravi on. Trdi, da ga je udarila s tako silo, da je utrpel travmatično možgansko poškodbo, štiri zlomljena rebra, ter bolečine tudi drugje, kot posledice nesreče pa naštel še trpljenje, izgubo užitka v življenju, čustveno stisko in iznakaženost, za kar zahteva 300 tisoč dolarjev odškodnine.

»Nisem kriva«

»Nisem povzročila nesreče, zato ne morem biti kriva za nič, kar se mu je zgodilo kasneje,« je včeraj pričala igralka. Nesreča jo je prestrašila, sprva je celo mislila, da gre za nasilen napad nanjo. »Name je pritiskalo telo in slišala sem zelo čudno godrnjanje. Skušala sem razumeti, kaj se dogaja,« se je spominjala. Vprašala se je celo, ali moški počne kaj perverznega z njo, zaradi stokanja in godrnjanja pa je celo pomislila na spolni napad. »To je bila prva misel, ki mi je šla po glavi, ko sem skušala ugotoviti, kaj se dogaja. Dve smuči sta bili med mojimi smučmi in potiskali moje noge narazen.« Kasneje je pojasnila, da Sandersona nikakor ne obtožuje spolnega napada. Vztraja, da se je on zaletel vanjo. Zdravniku se je opravičila, ker je kričala nanj in preklinjala, daj da je bila prizadeta, prevzela pa so jo čustva in adrenalin. Dodala je še, da jo je po nesreči bolelo koleno, zaradi česar je morala iti na masažo.

Igralka se sicer ne spominja, ali jo je med smučanjem motil sin, ki naj bi želel, da ga pogleda, kako smuča. A tudi, če ji je rekel kaj takega, Gwyneth Paltrow vztraja, da je bila pozorna na progo, da je gledala predse, kot je treva, in da je bil Sanderson tisti, ki je trčil naravnost vanjo. Po nesreči je bila preveč jezna, da bi se sama prepričala, ali je z zdravnikom vse v redu, je pa k njemu poslala inštruktorja za smučanje. Sanderson naj bi na vprašanje, ali je z njim vse v redu, le pritrdilno zamomljal, je še pričala igralka.

Ona toži za en dolar odškodnine

O začetku sojenja smo že poročali. Takrat smo tudi pisali, da gre za spremenjeno tožbo v primerjavi s tisto iz februarja 2019, ko je zahteval 3,1 milijona dolarjev odškodnine. V njej piše, da zdravniku – v nasprotju z igralkinim pričanjem – ni pomagal niti učitelj smučanja, ki da je kasneje z lažnim poročilom skušal zaščititi svojo stranko.

Gwyneth Paltrow je sicer vložila protitožbo, v kateri zahteva simboličen en dolar odškodnine.